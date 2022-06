José María Morelos, 07 de Junio 2022.- El Presidente Municipal, Erik Borges Yam, dio a conocer que ex funcionarios de la administración pasada demandaron al ayuntamiento, respecto a lo que negó que esas querellas vayan a tener procedencia, porque se trata de empleados de confianza.

En el marco de su programa semanal “Platiquemos Juntos”, el edil dijo que no permitirán que estas personas “le sigan robando al pueblo ahora con una indemnización absurda”.

Señaló que son más de 30 ex funcionarios los que demandan, y citó por ejemplo al ex Director del Rastro Municipal, que demandó al Ayuntamiento por casi 150 mil pesos.

Asimismo, otros funcionarios como la ex Directora del Registro Civil, el de Recursos Humanos y Economía, con montos de 60 y 164 mil pesos, incluso ex asesores de la ex Presidenta Municipal, piden más de 100 mil pesos.

Reprobó estas querellas, porque, dijo, se trata de recursos del pueblo, y a estas personas les pagaron por estar en un puesto de confianza, mismo que termina al concluir el periodo de la administración.

Lamentó que luego de disfrutar tres años de sueldo que el mismo pueblo les pagó, “ahora resulta que tenemos varias demandas por grandes cantidades cuando en su momento disfrutaron de altos salarios”. (Infoqroo)