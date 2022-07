Kantunilkín, 11 de Julio 2022.- Son los únicos pepenadores de este poblado y a pesar de “zambullirse” todos los días en unas 10 toneladas de basura, nunca han contraído enfermedad alguna, pero sí los recursos suficientes para darle sustento a sus familias.

Son José Mex Yam y Víctor Noh, quienes han buscado una forma de vida con la venta del PET y algunos otros materiales que recolectan de todos los desechos que llegan al relleno sanitario de esta ciudad.

Es, para ellos, la única fuente que han hallado de conseguir los ingresos que les permiten sobrevivir a ellos y a sus familias.

Tras horas de trabajo, consiguen el pet, el principal material que logran vender, así como aluminio y cartón que acumulan en espera de que llegue el comprador.

“Lo que para muchos es basura, para nosotros es una oportunidad para hacer dinero, porque podemos encontrar aluminio o cobre para vender.

“La gente siempre tira algo que no les sirve, pero nosotros lo podemos reparar y nos puede servir en la casa”, señaló Mex Yam quien agregó que ha rescatado de la basura, ventiladores o equipos de sonido, que repara y usa en su vivienda.

Señaló que no tienen una cantidad específica de lo que pueden hallar, “a veces podemos encontrar muchas cosas, pero en otras ocasiones, no buscamos nada, pero no pasa nada, así es esto y nos aguantamos”, relató, mientras con trataba de encontrar algo útil con una madera, para poder vender.

En este municipio solo existe un relleno sanitario y, son los únicos pepenadores que existen “por eso lo que podamos encontrar entre los dos, los vendemos y nos dividimos las ganancias.

“El trabajo es solo por las mañanas y, por las tardes nos dedicamos a laborar como tricicleteros para terminar de obtener el dinero que nos permita mantener a nuestras familias”, coincidieron. (Infoqroo)