José María Morelos, 10 de abril.- Mara Lezama, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, dijo ante 4,500 personas que para lograr el cambio verdadero no sólo hay que ganar, hay que arrasar, como en 2018, 2019 y 2021 y que es necesario trabajar unidos para vencer a los que traicionaron “a ya saben quién”, a Morena y al pueblo.

Ellos creen que siguen las épocas en las que se luchaba por patrimonio, no por ideales, por el pueblo y la gente, dijo al cerrar en esta cabecera municipal su primera semana de campaña, por lo cual exhortó a los habitantes del “Granero del Estado” a ser actores de la esperanza y transformación en Quintana Roo para tener a la primera mujer gobernadora.

Hay que consolidar la Cuarta Transformación para cambiar la relación entre el gobierno, sus líderes y la comunidad, dijo la abanderada de Morena, PVEM, PT y FxM ante seguidores provenientes de comunidades como Sacalaca, Dziuché, Venustiano Carranza, X-Cabil, López Mateos, Mariano Matamoros, Plan de la Nación Poniente, Nueva Reforma y La Pimientita, quienes llegaron a la Unidad Deportiva José María Morelos en ruidosa caravana de vehículos.

La mafia de la corrupción está herida y desesperada, la misma que nos robó la seguridad, comida, medicina, letras y justicia y hoy quiere limitar nuestro futuro, pero no los permitiremos, pese a la “guerra sucia” que se avecina, indicó. “Nos quieren difamar, lastimar; les da pánico que ganemos porque acabaremos con su corrupción, pero el pueblo no es tonto, ha despertado. Por eso, como dice ya saben quién, “con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.

En esta población, conocida como kilómetro 50, indicó que encontró el cobijo de gente maravillosa, pero también una gran desigualdad por culpa de quienes les han dado la espalda, que tomaron decisiones en un escritorio “y se olvidaron de ustedes, de conocer sus flagelos, de saber lo que siente un agricultor, un ganadero, de saber lo que sienten cuando no tienen un hospital al cual acudir”.

En ese sentido, mencionó el ejemplo de “ya saben quién”, quien mostrado cómo luchar contra esa mafia de la corrupción. “Él me invitó a formar parte de la Cuarta Transformación, que es para el pueblo y por el pueblo. Decidí participar con él porque creo en la política que ve a los ojos a la gente, en la de la justicia social y acorta las brechas de desigualdad social”, continuó.

En ese sentido, llamó a defender los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y dijo que ganará el 5 de junio en Quintana Roo, pésele a quien le pese y duélale a quien le duela, aseveró.

Mara Lezama refirió parte del trabajo realizado en Benito Juárez, donde por vez primera se redujo la deuda, a pesar de la pandemia y tormentas tropicales; se combatió la corrupción digitalizando todos los trámites; se hizo un refugio para mujeres y una casa-hogar para adultos mayores. “Soy una voz que habla de sus carencias, pero también gestiona soluciones”.