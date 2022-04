Cobá, 18 de abril 2022.- En el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sabemos que la paz y seguridad sólo son posibles con justicia y bienestar social y que el enemigo es la corrupción, impunidad y falta de atención a los sectores más vulnerables, manifestó Mara Lezama, candidata a la gubernatura, quien hoy ofreció en la zona maya de Tulum que llevará programas sociales e impulsará a los productores y artesanos locales.

En Chanchén Primero visitó la casa de la familia Canul Pech, donde hizo tortillas a mano y luego se dirigió al domo, donde, ante más de mil simpatizantes de Chanchén Palmar, Sacab Mukuy, San Silverio, Yalchén y Yaxché, señaló que las elecciones del 5 de junio serán una oportunidad para romper el círculo vicioso, “la espiral de la violencia, que hace más pobre al pueblo y lo condena a la inseguridad”.

La abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia” comentó que Quintana Roo lo tiene todo para que su pueblo viva bien y feliz, pues millones de turistas inyectan dinero a su economía, pero hay pobreza porque, desde que se constituyó el Estado, la mafia de la corrupción se roba el presupuesto, el dinero del pueblo.

Sostuvo que “año tras año, pese a los esfuerzos de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pueblo quintanarroense tiene menos dinero, comida y oportunidades y “mientras más pobre es, hay más inseguridad y, si ésta aumenta, se cierran más empresas y se dejan de generar fuentes de empleo”.

“Este es el lado correcto de la historia. Aquí no se miente, no se roba y no se traiciona al pueblo”, dijo acompañada por Silvia Dzul Sánchez, candidata a diputada por el Distrito IX.

“(Silvia), me va a ayudar desde el Congreso a terminar con la pobreza, la inseguridad y la corrupción para generar prosperidad compartida, siguiendo el ejemplo de nuestro líder moral”, expresó.

Luego, en Cobá, donde se reunieron poco más de 800 seguidores de San Juan, Macario Gómez, Francisco Uh May, San Pedro y Manuel Antonio Ay, apuntó que velará porque tengan presencia policiaca, alumbrado público, programas sociales, apoyos en salud con campañas permanentes y mayor promoción turística para devolver la tranquilidad al pueblo, crear paz duradera y generar crecimiento compartido de la mano de la Federación.

En su mensaje, aseguró que recorre cada pueblo porque es importante que todos sepan que la 4T es la opción para acabar la desigualdad y para cerrar las grietas por donde se escapa el dinero público. No se puede saber lo que le duele a un pueblo, si no se habla con su gente y por eso está aquí Reynalda Chin, vecina de la comunidad desde hace 55 años, quien subió al estrado para indicar que la principal preocupación es el estado de las calles, que se inundan cuando llueve, y la falta de mantenimiento a un pequeño malecón de la comunidad.

Por último, Mara Lezama dijo que para lograr el cambio verdadero es indispensable que el pueblo salga a votar el 5 de junio, porque la democracia se escribe en las urnas. “Morena va a ganar, pésele a quien le pese y le duela a quien le duela, como lo hizo en 2018, 2019 y 2021”. En ese sentido, dijo que sus propuestas son porque “amor, con amor se paga”. (Infoqroo)