Kantunilkín, 15 de Agosto 2022- Autoridades sanitarias destinaron un total de dos mil 830 dosis de vacunas contra el coronavirus, para aplicar a menores de 5 a 11 años de edad, al reactivarse la jornada contra el patógeno, en la que los niños deben asistir acompañados por un adulto para poder recibir sus respectivas dosis.

El director del hospital integral de Kantunilkín, Federico Escudero Luis informó que la jornada de vacunación inició este lunes y concluirá el próximo miércoles, esperando vacunar a todos los niños de dicho rango de edad.

Señaló que los menores no presentaron reacciones secundarias, al recibir la vacuna, aunque “es normal que algunos lloren o griten, al no querer recibir su vacuna, pero de ahí no pasó nada.

“Fueron monitoreados, durante los primeros 30 minutos, luego de ser inyectados y luego se retiraban a sus domicilios”, explicó.

Dijo también que los padres de familia o tutores llegaron, desde diversas comunidades del municipio, para que los menores puedan recibir sus respectivas dosis.