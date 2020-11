José María Morelos, 17 de noviembre.- Acompañado de su hijo Jeshua Manuel, de ocho años, Marco Antonio Itzá Núñez recorre a diario esta población en busca de material reciclado de cartón para ganarse unos pesos y poder costear los estudios de su hijo.

En virtud de la pandemia y de las clases no presenciales que no le satisfacen, Itzá Núñez optó por llevar a su hijo a clases con una maestra particular, quien le enseña materias de tercer grado, al cual pertenece.

A diario recorre tiendas y botes de basura de la avenida principal, lo que le permite recolectar cerca de 30 kilos, un 50 por ciento menos de lo que anteriormente recogía antes de que hubiera más personas cómo él haciendo lo mismo y que las tiendas dejaran de dar bolsas de plástico.

Los 30 kilos que recoge a diario representan cerca de 20 pesos, un monto reducido, sobre todo después de la disminución del precio del kilo de cartón, (antes le daban un peso por kilo y ahora, 60 centavos.

Además del cartón, Marco Antonio, quien realiza esta actividad desde hace más de 18 años, también recolecta pet, que se paga a dos pesos el kilogramo.

Todo ello, para seguir costeando la educación de su hijo Jeshua que lo acompaña en la búsqueda del material. (Infoqroo)