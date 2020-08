Kantunilkín, 24 Agosto.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas desconocieron a su líder, Mario Enrique Canul Maglah, quien busca permanecer en el cargo tres años más argumentando que, por la pandemia del coronavirus, no pueden haber elecciones, lo que no informó a sus más de 100 agremiados.

Tras concluir sus labores, los trabajadores sindicalizados se manifestaron enfrente de las oficinas para desconocer a su dirigente a quien acusan de no rendir su informe anual de actividades y de pretender reelegirse, sin el consentimiento de la asamblea que es la autoridad máxima en el sindicato local.

Fueron más de 70 empleados, de 110, los que dijeron desconocer a su ex líder sindical, quien, durante su campaña para ocupar el cargo dijo que no habría periodo de reelección para que todos los empleados tengan la oportunidad de dirigir esa central.

En este sentido, Gunter Cauich Cohuó quien encabeza el movimiento en contra del ex líder, señaló que a varios empleados los han sancionado hasta en tres ocasiones por la misma falta.

“En mi caso me sancionó nueve años sin poder ocupar cargos en el interior del sindicato y me retuvo durante seis meses mis prestaciones, equivalentes a más de 40 mil pesos, entre otras anomalías en las que ha incurrido como secretario general”, dijo.

Los empleados sindicalizados pidieron a la dirigente estatal del sindicato, Margarita Torres, no solapar las presuntas irregularidades que cometería Canul Maglah y obligarlo a que convoque a elecciones.

Finalmente, señaló que la misma Dirección de Protección Civil ha emitido un comunicado favoreciendo la asamblea de los empleados pero sin aglomeraciones.

“Podemos acudir a votar por grupos y en horarios, pero esto no le interesa al ex líder (sic), porque pretende permanecer en el cargo, sin embargo, no se lo vamos a permitir porque su periodo terminó desde el pasado día 19 de este mes”, puntualizó. (Infoqroo)