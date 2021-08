Kantunilkín, 11 Agosto.- Extranjeros que disfrutaron sus vacaciones en Holbox recibieron su vacuna contra el coronavirus en Kantunilkín, al igual que varios ciudadanos de otras ciudades de Quintana Roo y Yucatán, lo cual ha agotado las cuatro mil 612 dosis del biológico.

Ante esto, el Director del Hospital Integral de Kantunilkín, Federico Escudero Luis, informó que solicitaron otra remesa de vacunas para inmunizar a todas las personas en el rango de 18 a 29 años de edad, pero no sabe cuándo la recibirán.

El funcionario no precisó de qué manera los visitantes accedieron al beneficio de la vacuna al ser extranjeros, no originarios de este municipio, no estar registrados en el patrón y no portar una identificación oficial mexicana que así se los permita.

Señaló que los extranjeros optan por vacunarse en esta ciudad, debido a que el biológico corresponde a la marca Pfizer y argumentan que para poder ingresar al aeropuerto (Cancún) les piden su comprobante de vacunación, precisamente de esta marca.

Al mismo tiempo, reconoció la buena participación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad, ya que desde el lunes hasta este jueves han tenido buena participación, al grado de que las dosis se han agotado. (Infoqroo)