El clima de violencia que azota a Cancún con trágicas consecuencias, está siendo alentado por quienes ya sienten perdida la elección y dan la rienda suelta para que actúen los grupos criminales, se está reditando lo que ocurrió el año pasado en los comicios de varios estados de la República donde de manera abierta el crimen organizado intervino para favorecer a ciertos candidatos, declaró el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, al advertir una campaña negra contra Laura Fernández, quien disputa en empate técnico la jornada comicial del 5 de junio.

En conferencia de prensa dijo que muy probablemente lo que estén intentando hacer es meter el temor en la población, la zozobra para ver si de esa manera, a la mala pueden ganar con su candidata.

” La desesperación los está llevando a esa situación y la desesperación para tomar decisiones y más en política el impacto que tiene en la sociedad, la desesperación no es buena consejera, nunca”, insistió.

Dijo que el resultado electoral de Quintana Roo tendrá impacto nacional en todos los ámbitos y es por eso que tienen la sospecha de que se intenta repetir lo que ocurrió en 2021, en varios estados de la República que tuvieron elecciones y en donde actuó el crimen organizado para inhibir al electorado, lo cual tiene doble repercusión pues por un lado siembran la zozobra y por otro afecta económicamente porque ponen a Cancún como un destino violento.

“Que se hayan agudizado lamentablemente las acciones delictivas, que colocan a Cancún entre los destinos turísticos con focos amarillos por el hecho de que aquí han permitido que se asienten los grupos delictivos, desde luego no queremos que esto siga para desalentar al electorado”, reiteró Zambrano Grijalva.

Indicó que si llega este tipo de gobierno “sabemos que no le va ir bien a Quintana Roo, como no le ha ido bien a Cancún en los últimos años. Así actúan el narcopartido que se llama Morena. No hay que permitir que aquí gane lo que significaría una tragedia en Quintana Roo”, sentenció.

Dirigentes del PRD y PAN piden investigar y sancionar el ataque misógino contra Laura Fernández

Anticipó una campaña negra contra Laura Fernández y demás candidatos de la coalición Va por Quintana Roo porque no saben jugar ni ganar con limpieza, y se mostró confiado que la honorabilidad y probidad, de los abanderados por la alianza del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, es lo suficientemente fuerte para superar todos los embates que les antepongan.