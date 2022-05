La presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, Edna Díaz Acevedo, emplazó al Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda, Medio Ambiente y Marina, a trabajar en conjunto para fortalecer al estado de Quintana Roo y a la península yucateca que, debido a la disminución del presupuesto orientados a la conservación de Áreas Naturales Protegidas, se enfrentarán a mayores crecimientos desordenados, deterioro, contaminación, sobreexplotación de recursos e incluso, conflictos por los espacios.

“Antes del próximo siglo, las maravillosas playas de Cancún, por ejemplo, quedarán sumergidas, igual que zonas costeras de la península de Yucatán, Campeche y Tabasco, de acuerdo con las previsiones de Climate Central”, retomó la legisladora al tiempo de fustigar que exista desde hace 36 años en México, un ‘Partido Verde’ que en lugar de trabajar en el tema ambiental y defender la riqueza biológica nacional, esté dedicado a destruirla con tal de obtener negocios para su dirigencia.

Luego de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, anunciara la instalación formal de esta dependencia en la capital yucateca (como parte de la estrategia de descentralización de secretarías del Gobierno federal), la legisladora perredista precisó que la funcionaria saldrá de la CDMX para darse cuenta de la problemática que vive México y el impacto negativo por las decisiones de Hacienda con el respaldo de las y los diputados del Partido Verde, Morena y PT, que le recortaron el presupuesto de este 2022.

“Es el colmo -dijo- que, por la falta de visión del Verde, Morena y PT, en este año, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, solo esté en condiciones de canalizar menos de diez pesos/hectárea para el manejo y cuidado de las zonas de reserva prioritarias para nuestro país, debido a su fragilidad ¡Y estamos hablando de una potencia mundial en riqueza biológica!”.

El problema, reiteró, es que no se ven cambios para el año próximo de acuerdo con los pre-criterios económicos 2023 dados a conocer por Hacienda, y -si no conservamos y manejamos adecuadamente lo que hay- tendremos encima asentamientos humanos creciendo desordenadamente y generando una mayor presión sobre los recursos locales de por sí endebles; más desempleo, pobreza, y desplazamientos. El problema –subrayó- ya existe y la alianza oficialista no está previendo la crisis que se dejará venir por su ineptitud.

Díaz Acevedo recordó que, de acuerdo con el reporte ‘El estado del clima en América Latina y El Caribe 2020’, dado a conocer por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en agosto de 2021, el nivel del mar en el Caribe aumentó en un promedio de 3,6 milímetros anuales entre 1993 y 2020, lo cual habla de un ritmo superior al promedio mundial, que fue de 3,3 milímetros al año, y es previsible que en menos de lo esperado –y si no se trabaja ya- zonas costeras de esta península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco queden bajo el mar en 2100 afectando la vida y la economía de millones de pobladores.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la Política Nacional de Mares y Costas para cumplir con el objetivo de cuidar y conservar -a largo plazo- los recursos en costas y mares donde se realizan actividades económicas fundamentales, como la extracción de petróleo, turismo, transportación, puertos, acuacultura y pesca, entre otras.