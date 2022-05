Cancún, 29 de mayo. – El Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) llamó a los quintanarroenses a sumarse a Laura Fernández Piña, candidata de la coalición Va Por Quintana Roo, ejerciendo el voto útil el próximo 5 de junio, al considerar que es la única aspirante a la gubernatura que ha dado propuestas que mejorarán la situación de Benito Juárez y el estado.

Este domingo, integrantes de la asociación civil organizaron una caravana de más de 200 vehículos, la cual inició su derrotero en el malecón Tajamar y recorrió las avenidas Sayil, Bonampak, Cobá y Yaxchilán, para regresar al punto de inicio, mientras tocaban sus bocinas y expresaban consignas de apoyo a la abanderada del PAN-PRD-Confianza como “Piensa bien, razona bien a quien le das tu voto, porque no cualquiera puede ser gobernadora”, “Un pueblo unido jamás será vencido”, “Que gane Laura con el voto útil”.

Integrantes de esta asociación civil expresaron que solo al respaldar a Laura Fernández el próximo domingo, se darán mejores condiciones de empleo para todas las personas, de seguridad para los empresarios y educación para los jóvenes, por lo que FRENA decidió apoyarla para que a través de ella se logre el cambio que requiere Quintana Roo.

“Hay que sacar a la gente a votar y hay que utilizar el voto útil en el proyecto que, en nuestro sentido, le va a ganar a Morena”, expresó Raúl Pérez, uno de los participantes de esta caravana.

Recalcó que hay que exhortar a la población a salir a las urnas, porque no se puede tener elecciones con solo el 20 % de participación del padrón electoral, hay que luchar contra el abstencionismo y no desperdiciar el voto en candidatos que no tienen posibilidades de ganar, por eso hay que ejercer una participación responsable para vencer en la próxima jordana electoral.