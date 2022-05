Al recibir la distinción del Gran Consejo Maya subraya que los mayas deben recibir beneficios de la explotación de su historia con fines turísticos

La candidata a la gubernatura por la coalición Va Por Quintan Roo se compromete a reivindicar a este pueblo vivo

Felipe Carrillo Puerto, 1 de mayo 2022.- Al agradecer profundamente el nombramiento de Xunáan Maya (Gran Señora) con la que fue distinguida por dignatarios mayas, Laura Fernández, candidata a gobernadora de la coalición Va Por Quintana Roo, afirmó que su gobierno reivindicará a la cultura maya para dar a conocer al mundo que este pueblo está vivo.

“Son primero los mayas, todas las comunidades tienen que ser reivindicadas, todas las comunidades mayas tienen que tener los servicios. Yo voy a trabajar muy fuerte para que tengan agua, energía eléctrica y para que tengan una vivienda digna”, expresó durante una ceremonia que realizó el Gran Consejo Maya para otorgarle la distinción de “Nojoch Xunáan Maya”.

Laura Fernández dijo que esta distinción la llevará en su corazón y que la compromete a servirlo con pasión.

“Aquí están las raíces de un pueblo que merece ser escuchado. Mientras que para los ojos del mundo se usa a los mayas para promover el turismo, se deja a un lado a su gente, se reconoce la historia de la cultura maya, pero no se ha reconocido a un pueblo que está vivo, que desea ser visto y desea ser escuchado”, sostuvo.

Acompañada por Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD; Luis Espinosa Chárazo, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y de la candidata a diputada por el Distrito 12, Paoly Perera, la aspirante a la gubernatura indicó que en su gobierno los pueblos mayas nunca serán relegados.

Ante la multitud, hizo tres grandes compromisos para mejorar en serio a la Zona Maya y posteriormente firmó en un documento redactado en maya.

Estos compromisos son: establecer el programa de Empleo Temporal, con el cual se atenderá la rehabilitación de caminos hacia las comunidades; dotar a la población de la Despensa Popular, que podrán recibir cada mes y se compondrá de alimentos nutritivos; y el más importante, el Seguro Popular Estatal, con el que las medicinas y atención médica será gratuita para cada familia ya la construcción de un hospital regional.

“Comparto y asumo la lucha de los mayas por alcanzar la justicia y mejores condiciones de vida. Si el voto nos favorece, la voz de ustedes nunca caerá en el vacío. La voz y la esperanza de los mayas guiarán mis acciones”, señaló.

Frente a centenares de personas reunidas en el corazón de la zona maya, la abanderada del PAN-PRD-CONFIANZA, declaró que los pueblos originarios son los que dan la identidad a Quintana Roo.

“Hoy rendimos homenaje a Maria Huicab, una mujer que luchó por la dignidad de los mayas. Su ejemplo siempre debe guiar nuestros pasos hacia el porvenir. El porvenir de progreso y desarrollo que merecen y por el que luchan todos los mayas y todo Quintana Roo”, apuntó.

Por su parte, Gabino Cruz Yeh, secretario general del Gran Consejo Maya, expresó: “Las personas que están ahora en el Gobierno no han hecho nada. Yo veo a los demás partidos con su lema de no mentir, no traicionar, pero ahorita estamos viendo que todos los que robaron se están pasando con ellos, son lo mismo. Yo estoy con Laura. Vamos a unirnos todos, dignatarios, todos nuestros amigos y compañeros con nuestra Gran Mujer”, dijo.

A la ceremonia asistieron los representantes de los centros ceremoniales de Tixcacal Guardia, Xyatil, Chumpón y Chancá-Veracruz, quienes respaldaron el nombramiento de Laura Fernández Piña como “Gran Señora Maya” (Nojoch Xunáan), título que hacen basados en sus tradiciones y cultura.