*La candidata a gobernadora por la coalición “Va por Quintana Roo” encabeza una marcha con más de 3 mil personas en el corazón de Cancún

*Subraya que su campaña seguirá siendo de propuesta, sin dejar de decir las verdades a quienes secuestraron a Cancún y quieren hacer lo mismo con Quintana Roo

Cancún, 25 de abril 2022.- Con el respaldo de más de 3 mil personas, Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora por la coalición “Va Por Quintana Roo”, encabezó un mitin en la Plaza de la Reforma, donde afirmó que no la van a callar mientras sigan habiendo carencias y violencia que afecten a las mujeres y sus familias.

“Nos quieren acostumbrar a lo malo, pero no lo vamos a permitir”, subrayó.

“Mi campaña seguirá siendo de propuesta, sin dejar de decir las verdades a quienes secuestraron a Cancún y quieren hacer lo mismo con Quintana Roo. Nos gobiernan mal en Cancún y con prepotencia, no hay resultados y, por si fuera poco, quieren llevar eso a todo el estado”, dijo ante una multitud de simpatizantes del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo que abarrotaron la Plaza de la Reforma.

Ahí, en el corazón de Cancún y frente al Palacio Municipal, Laura Fernández advirtió que seguirá hasta las últimas consecuencias con la denuncia interpuesta contra el ex dirigente del PVEM, Jorge Emilio González, por el delito de violencia política contra la mujer y que incluye a la aspirante de la coalición “Hacemos historia en Quintana Roo”, Mara Lezama “por consentir la agresión”.

“¡No nos van a callar! Y no nos quedaremos en la denuncia, no nos quedaremos en la queja, no nos quedaremos lamentando nuestros dolores. Vamos a cambiar la realidad… vamos a mejorar en serio”, expresó con valentía y aplomo Laura Fernández ante el aplauso de miles de asistentes que ondeaban banderas azules y amarillas.

Agregó que ha recibido amenazas, incluso, personas cercanas a ella.

“Antes estaban nerviosos, pero hoy ya tienen miedo. Ya saben que vamos en serio y que vamos a ganar porque tenemos la experiencia, los resultados y porque tenemos las mejores propuestas”, apuntó.

La candidata de “Va por Quintana Roo” dijo que ahí fue donde “inició la debacle de Cancún, cuando el PVEM se apoderó del Ayuntamiento con sus oscuros intereses y personajes” incrustados y bajo la sombra del partido Morena.

“Mara Lezama nos falló… la misma Mara que tiene a Cancún entre las ciudades más inseguras de México, que tiene a Cancún abandonado, sucio, lleno de baches y con una pésima iluminación.

“La misma Mara que se está rodeando de la mafia del poder, resucitando a todos aquellos que ya habían quedado atrás por aquellas viejas malas prácticas. La misma Mara que prefirió solapar a su único jefe político, el “El Niño Verde” en lugar de solidarizarse con una mujer violentada”, sentenció.

Señaló que los últimos 4 años que gobernó Mara Lezama en Cancún han sido los peores en la historia de este destino turístico. “Y es la misma Mara que hace dos años, en esta misma plaza, se agarró a balazos contra mujeres que únicamente estaban reivindicando sus derechos”.

Arropada por los dirigentes de las fuerzas políticas de la coalición, Faustino Uicab, del PAN; Leobardo Rojas, del PRD, y Bárbara Ruiz, de Confianza por Quintana Roo; así como de todos los candidatos a diputados locales, Laura Fernández encabezó una caminata desde el Parque de Las Palapas hasta llegar a la Plaza de La Reforma, donde hizo un llamado a todas las mujeres valientes, que más allá de colores y partidos, muestren el 5 de junio su solidaridad con el voto útil.

“Me comprometo contigo y con toda la gente de Cancún a recuperar la tranquilidad de nuestras calles, de nuestros parques, de nuestras playas y de nuestros espacios”, aseguró Laura Fernández.