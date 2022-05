Cancún, 10 de mayo 2022.– La candidata al gobierno de Quintana Roo, Laura Fernández, es la única que de frente a la sociedad, propone soluciones a los problemas de inseguridad, educación, salud y los demás que enfrentan los once municipios, señaló Faustino Uicab, presidente estatal del Partido Acción Nacional.

“La propuesta viene acompañada de los procedimientos, de cómo se van hacer las cosas y es una obligación informar, para que la gente pueda elegir libremente su mejor opción que es la candidata de la alianza “Va por Quintana Roo” que integran el PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo”.

Señaló que Laura Fernández y los quince candidatos a diputados, recorren las calles para que casa por casa se informe de las propuestas, y son los ciudadanos, principalmente de Cancún, quienes se quejan de la inseguridad en la que viven.

“Entendemos que la candidata del Verde-MORENA no quiere hablar de frente a la sociedad en forma pública, hacer uso de los espacios que brindan los empresarios de COPARMEX y prácticamente esperamos la misma actitud en lo que será el debate que organiza el Instituto Electoral de Quintana Roo”.

El tema de inseguridad en Quintana Roo es grave y viene desde la federación, toda vez que los diputados de MORENA en el Congreso Federal en el año 2021 desaparecieron el FORTASEG. Antes del año 2020 se llegó a tener en ése FONDO una cifra cercana a los 4 mil 500 millones de pesos, pero en el 2021 lo desaparecieron.

También desaparecieron más de mil 680 millones de pesos, que se destinaban para Investigar y Perseguir los delitos relativos a Delincuencia Organizada.

La Guardia Nacional no está cumpliendo con las expectativas, a pesar de que se tiene en Cancún un cuartel.

Entendemos que la candidata del Verde-MORENA no quiere presentarse a dar la cara a los habitantes de Cancún, incluso en las zonas de más alta inseguridad no se ha presentado, pues, además, hay calles dañadas, deficiencias en la recolección de basura, falta alumbrado público.

Por lo anterior, le insistimos, “que venga a componer el desastre en el que dejó al municipio Benito Juárez, de donde es alcaldesa, pero pidió licencia para buscar la gubernatura, no obstante, si no pudo resolver los problemas en un municipio, la gente sabe que no podrá con los temas estatales”.

Lamentamos que ellos vean cifras, números y votos, nosotros vemos personas que no pueden salir de sus viviendas por la inseguridad y que temen que cualquier día a cualquier hora puedan resultar lesionados por las recurrentes balaceras que hay en Cancún.