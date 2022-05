Como parte de las actividades de cierre de campaña en el estado de Quintana Roo este fin de semana, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en voz de su coordinador Luis E. Cházaro, aseguró el triunfo de la candidata de la coalición “Va Por Quintana Roo”, la también legisladora federal Laura Fernández Piña.

Al refrendar a las y los habitantes del estado que será ella quien gobierne y no su “padrino”; emplazó al “Niño Verde” Jorge Emilio González a acompañar a su aspirante Mara Lezama, o se deslinde de ella.

En esta ciudad considerada la segunda más poblada del estado, Cházaro llamó a la gente a votar por Fernández Piña para garantizar estabilidad y crecimiento para ellas, ellos y sus familias.

Llamó a cerrar paso a la violencia que se ha endurecido en entidades y municipios a cargo de Morena y sus partidos aliados del Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT).

“Aquí estamos quienes no nos mueve un programa social ni una despensa. ¡Tenemos dignidad, y la tuvimos con mis compañeros del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados y el Senado para parar a Morena! ¡Y aquí en Quintana Roo los vamos a volver a parar el próximo domingo! ¡Que lo escuchen bien!”, garantizó.

“Aquí en Quintana Roo va a gobernar Laura, no su padrino. He dicho: Si Mara era la candidata de Jorge Emilio González ¿por qué no salió a la calle a caminar con él? Y si no es su candidata, ¡que se deslinde en vez de andar buscando padrinos! Laura se manda sola porque es una mujer fuerte, valiente y es la que conviene a Quintana Roo”, asentó.