Laura Fernández, candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo” y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidieron a los quintanarroenses no dejarse engañar por la guerra sucia y la ola de violencia orquestada por Morena y el Partido Verde, al tiempo que aseguraron que las últimas encuestas confirman un empate técnico.

“Por eso están desesperados el “Niño Verde” y su candidata Mara Lezama y por ello en los próximos días reforzarán su guerra sucia contra nosotros”, dijo Zambrano.

En conferencia de prensa, el líder perredista sostuvo que en el panorama nacional el PRD espera ganar por lo menos tres entidades, entre ellas Quintana Roo con Laura Fernández.

“Vemos y se percibe en el humor social que la campaña de Laura Fernández sigue creciendo y estamos en un empate técnico, prácticamente estamos al tu por tu y si aplicamos este adagio popular ya ganamos la elección, ya nada nos detiene”, aseguró Jesús Zambrano.

En tanto, Laura Fernández puntualizó que a pesar de la “guerra sucia”, ella continuará caminando los municipios para llevar sus propuestas de cara a los ciudadanos, así como redoblará el esfuerzo en los días que restan de campaña para tener mayor contacto con la gente.

Dijo que la campaña de Morena y el Partido Verde no permearon entre la ciudadanía y no han presentado un proyecto real. “Por eso dan patadas de ahogado, sin propuestas tangibles y la candidata de enfrente tampoco puede caminar en las calles, porque la gente le va reclamar lo pésimo que está Benito Juárez”, apuntó.

Laura Fernández remarcó que la violencia que se vive en Cancún claramente “es una estrategia de la candidata de Morena y el PVEM, quien sigue guardándose. Sin duda la violencia y los ataques armados en Cancún son responsabilidad del Ayuntamiento verde-morenista y deberían actuar en consecuencia para combatirla pero, en cambio, es la hora en que nadie del gobierno municipal sale a dar la cara”, mencionó.

Estamos construyendo el futuro de #QuintanaRoo y ya nada nos detiene. Gracias a mis amigas y amigos de Rancho Viejo de #IslaMujeres por la oportunidad de escucharme y caminar juntos. El próximo 5 de junio ¡Vamos a ganar! #LauraGobernadora pic.twitter.com/UMIxQ6XW8J — Laura Fernández ⚓ (@LauFdzOficial) May 15, 2022

A pregunta expresa de los medios de comunicación, Jesús Zambrano dijo que la situación que se presenta en Benito Juárez y que se ha agudizado en los últimos días con trágicas consecuencias “parece que va teniendo más bien motivaciones de carácter político, alentado por quienes saben que van a perder la elección y que dan rienda suelta para que actúen grupos criminales”.

Laura Fernández pide cerrar filas en torno a su proyecto para asegurar el triunfo

Indicó que lo mismo sucedió el año pasado cuando en algunos estados abiertamente y en otros, sin decirlo, dejaron actuar a los grupos criminales para que operaran en favor de sus candidatos “y aquí (en Benito Juárez) muy probablemente estén buscando meter el temor y la zozobra para ver si, aunque sea de esa manera, a la mala, pudieran remontar en las encuestas”.

Añadió que el crecimiento de la campaña de Laura Fernández está poniendo “muy nerviosos a los de enfrente” y advirtió que en los próximos días seguramente sus adversarios van a desplegar una estrategia de “guerra sucia” contra los candidatos y dirigentes de la coalición “Va por Quintana Roo” para buscar confundir a los ciudadanos.

“Que se hayan agudizado lamentablemente las acciones delictivas, que colocan a Cancún entre los destinos turísticos con focos amarillos por el hecho de que aquí han permitido que se asienten los grupos delictivos, desde luego no queremos que esto siga para desalentar al electorado. Hasta ese grado están llegando y esa es la razón que explica por qué su candidata no ha salido a las calles ni a los eventos”, expresó.

Agregó que si llega este tipo de gobierno “sabemos que no le va ir bien a Quintana Roo, como no le ha ido bien a Cancún en los últimos años. Así actúan en el narcopartido que se llama Morena. No hay que permitir que aquí gane lo que significaría una tragedia en Quintana Roo”, sentenció.

Más tarde, Zambrano acompañó a Laura Fernández a la tradicional cabalgata en Rancho Viejo, donde también participaron el diputado Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión y la diputada federal panista María Teresa Castell, entre otros invitados.