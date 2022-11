Ayer se cumplieron 120 años de la creación del Territorio Federal de Quintana Roo, eran tiempos muy álgidos, los Mayas estaban inmersos en los estertores de la Guerra Social Maya, peleaban la injusta condición social en que vivían, ya que empresas coludidas con el Gobierno Federal y el propio Gobierno estaban explotando los bosques, la selva, el palo de tinte, el chicle y otras especies eran taladas sin control. Era un saqueo de grandes proporciones y por ello y otras cuestiones los Mayas le declararon la Guerra a la Casta Divina Yucateca que era el pulpo que controlaba esa devastación y tenía sumergidos en condiciones de pobreza extrema a los Mayas.

Su movimiento militar hizo que Porfirio Díaz decretará la conformación de Quintan Roo como Territorio Federal en 1902, para apaciguar el movimiento insurgente, mando al General Ignacio Bravo para controlar esa zona. Bravo tardo cerca de 3 años en llegar al centro religioso y militar de los Mayas, la antigua Noh Cah Kampocolche Chan Santa Cruz..

Durante su trayecto de Peto a Noh Cah fue atacado por los Mayas quienes eran especialistas en la Guerra de Guerrillas, en virtud de no contar con el armamento que traían los soldados, les envenenaban el agua de los pozos donde se abasteciendo los militares, los atacan de noche y se retiraban en la espesura de la selva, su táctica era como la función de la abeja, “ picar y volar”..

Fueron tiempos aciagos en donde los propietarios de estas tierras, se defendían y se revelaban por las injusticias, el maltrato, la pobreza, las ínfimas condiciones de vida que presentaban.

En 1915 de nuevo desaparece como Territorio y se anexa a Yucatán, en 1917 le devuelven su anterior condición de Territorio. Pascual Ortiz Rubio de nuevo lo desmembra de la geografía nacional en 1931, sin pedirle la opinión a nadie, parecía que los habitantes no existían. Entonces un grupo de valientes cobijados bajo el manto del Comité Pro Territorio le plantean ese asunto al entonces candidato Lázaro Cárdenas quien al arribar al poder, tomó la decisión de devolverle su jerarquía con los límites y superficie de antes.. Aquí es donde el actual Comité de Límites debería encontrar su fuente para contar con los elementos de justicia que se requieren en el pleito de límites que actualmente sostenemos con los vecinos Yucatecos y Campechanos..

Ha sido una larga historia para sobrevivir, la lucha por la permanencia como entidad federativa fue dolorosa, como un parto de alto riesgo. Se logró por la visión de estado, del incomparable Presidente Lázaro Cárdenas. Después ya vino la sabia decisión de Luis Echeverría de convertirlo en Estado y le otorga autonomía propia.

Quintana Roo esta en deuda con su gente, con sus verdaderos propietarios, con sus hijos, basta salir de los grandes centros turísticos para ver la marginacion y el olvido. Parece que están registrados en una lista de espera perpetua, no se ve salida menos solución a sus problemáticas..

El enclave en que los tienen encerrado solo se maquilla cada sexenio, para las fotos y selfies, para cultivar egos, vanidades, después de las fotos se acababa la alegría y la oscuridad de nuevo se cernía sobre el noble pueblo Maya…

Los tiempos de esperanza cada sexenio se mueven, se refrescan pero hasta allí llegan, no hay trasfondo, no hay profundidad, no hay planes de una integración plena y justa..

Las autoridades tienen la respuesta, tienen las herramientas y elementos para empezar a escribir otra historia, es su enorme oportunidad, ojala no la desperdicien. La Historia no perdona ni olvida, por ello no hay tanto que festejar si las injusticias prevalecen y siguen presentes, no lo cree usted?.

Mejor seguiré caminando y cantando “ Selva, Mar, Historia y Juventud y Juventud, pueblo libre y justo bajo el sol, la tenacidad como virtud, eso es Quintana Roo . De las hondas raíces del Maya, al tesón que construye el presente, entonemos, alzada la frente, en un himno fraterna lealtad”..