Yensunni Idalia Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco (Chetumal), no por algo es la peor alcaldesa capitalina calificada por “México Evalúa”; pues no solo le falla a los othonenses con su falta de capacidad para gobernar, sino que ordena a su vocero impedir el acceso de la prensa a su Informe de Gobierno.

El hecho bochornoso sucedió el miércoles por la noche, cuando los representantes de los medios de comunicación, previa acreditación, estaban dispuestos para la cobertura, pero el Director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Jorge Rodríguez Ruiz, mejor conocido como “Chinto Chimal”, les dijo que no podían entrar, al grado que vistieron a policías de civiles para resguardar la entrada; esto en total afrenta para impedir la libertad de expresión y que no incomodaran a su patrona, Yensunni Martínez.

En protesta, los compañeros que cubren la fuente devolvieron sus acreditaciones y otros más las colgaron a las puertas del recinto donde la ineficiente presidente rendiría su Informe, o sea en el Centro de Convenciones de Chetumal.

Sin embargo, al puro estilo priísta, existió el acarreo de unas 200 personas, las que lógicamente recibieron su pago de parte del Ayuntamiento, o sea del erario de todos los othonenses, quienes sufren de calles llenas de baches, servicio de recoja de basura deficiente, servicio de alumbrado público de lástima, camellones llenos de maleza, obra pública y falta de recursos para Seguridad Pública, son apenas algunas de las necesidades apremiantes en el Municipio Capitalino.

El derroche ya es una característica de la alcaldesa, sobre todo cuando se trata de ella, indudablemente le teme al cuestionamiento sobre el recurso del erario que gastó en su cumpleaños de tres días y que motivó que se levantara al mediodía del 18 de agosto, cuando despertó todo Chetumal se encontraba bajo el agua por la onda tropical número 23.

Y qué decir de la presunta compra de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que su esposo David Hernández Solís, fuera electo como Consejero Estatal y luego seguir operando con lana para que lo “eligieran” como Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Morena.

Yensunni Martínez le tema al cuestionamiento de los ciudadanos, pero principalmente a darle la cara a la prensa, esa que no se deja comprar por las migajas que lanza la “poderosa” alcaldesa capitalina. Ahí se las dejo…

SASCAB

Inició el proceso de renovación de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección No. 25, y la maestra July Argelia Pinto Domínguez es la primera mujer que se registra como aspirante a dirigir esta agrupación en Quintana Roo bajo los colores de la Planilla Guinda.

Al parecer son tres trabajadores del SNTE los que desean dirigir al gremio en Quintana Roo, sin embargo las negociaciones están a todo lo que da para sacar una planilla de unidad. La elección será el próximo 6 de octubre. Al tiempo…