Han pasado 17 días de las elecciones y la euforia de varios candidatos por arte de magia desapareció, se callaron sus voces, dejaron de subir vituperios, ataques y a veces muy contadas propuestas. Parece que se los trago el río o se extraviaron en las cuevas de la inopia, no se sabe a ciencia cierta donde acabaron o que hacen..

Por respeto a la poca o mucha gente que confío en ellos, deberían decir Presente y dejar de estarse ocultando, deberían dar la cara y regresar a agradecer la confianza que les otorgaron. Muchos cifraron sus esperanzas en ellos, adoptaron sus proyectos y se volvieron vigilantes del crecimiento de ese sueño, se casaron con esa idea y le metieron con fe, por eso es ofensivo el abandono en que los tienen.

Aparte de perder su candidato, ellos quedaron en completa orfandad, varios fueron despedidos de sus trabajos por los celos, chismes y la poca cultura política de los adversarios. Ahora enfrentan otra realidad, muchos en plan de activistas no los remuneraron como debería ser, otros nunca les pagaron, los engañaron con quimeras y así los trajeron durante los 60 o 45 días de campaña, ¿me escuchas Susana?…

Sería elevar su nivel si recorrieran de nuevo el estado, si hicieran gente a la gente que se sacrifico por ellos y además deben recordar que las puertas sirven para dos cosas, para entrar y para salir, como bien dijo el buen Cristino. Si los excandidatos se las quieren cerrar ya lo han hecho en estos días después de la campaña..

Laura Fernández con total desfachatez remitió a la Oficialía de Partes del Congreso su solicitud de reincorporación a sus labores legislativas, léalo bien, el mismo 6 de Junio, o sea el lunes despuecito de la elección. SABEDORA que con esos votos no le alcanzarían para ninguna queja, ninguna irregularidad; pensó en ella no en el ejército que la acompaño durante dos meses, esa no es una buena actitud, ni habla bien de ella, se nota fanática del egoísmo acendrado..

Que se habrá hecho Que Pech, silencio sepulcral, mutismo o acaso le gusto ser franelero y seguirá en las esquinas, desconocemos su paradero, se solicita a la alerta Amber lo boletine.. Lo más seguro es que retornará al Senado solo que con un enorme cambio ya no pertenece a la fracción parlamentaria de Morena, ahora es na, na, na..

Este contagio inmoral también se dio entre los diputados electos, algunos ya retornaron a sus anteriores encargos, volvieron a sus regidurias, es legal pero no es moral. Son las lagunas legislativas que les permiten volverse arlequines y burlarse de la gente que le dio su confianza. Son regidores en funciones y diputados electos que tomarán posesión el 3 de Septiembre, en lugar de prepararse para sus nuevos encargos, de pulir sus argumentos legislativos, prefirieron el confort de la quincena y lo demás lo atenderán después, que poca progenitora…

En todos lados se cuecen habas, en el TEQRO están en una batalla campal, en esta esquina el rudo Victor Vivas contra la delicada Claudia Carrillo, ya se exhibieron en el primer raund y ahora Vivas se queja por la extremada rudeza de la dama, al “ jalarle su pelo” y la acusa de violencia política y calumnias. Pleito de lavandería. Han olvidado que su función es impartir justicia electoral y no ser protagonistas de pleitos de albarrada que denigran a esa cuestionada Institución. Recordemos que su trabajo deja mucho que desear y la Sala Superior de Xalapa les ha corregido demasiadas veces la página. Todo lo que hay que hacer para llamar la atención, es una vergüenza no lo cree usted?…

Mejor seguir caminando y cantando “ agárrense de las manos, unos a otros conmigo, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo”..