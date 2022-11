Por Martín G. Iglesias

El fin de semana corrió como reguero de pólvora que el Gobierno Federal tomaría a partir del 2023 los ahorros de jubilación para cumplir con los programas del Bienestar, o sea, que utilice esos recursos para que cuando no le alcance el dinero para dar las becas del bienestar, jóvenes construyendo el futuro, pensión a adultos mayores, entre otra decena de apoyos, pueda usar el dinero que los trabajadores ahorran en las diferentes modalidades; o para cualquier “contingencia” del país.

Esa fue la discusión que los diputados federales tuvieron el fin de semana, donde aprobaron por mayoría adicionar una fracción V Bis al artículo 21 Bis y un último párrafo al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; fue una “mayoriteada” de Morena y sus aleados, pues 264 legisladores votaron para que eso suceda, mientras que 217 dijeron que no era viable.

El tema específico fue el del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros, al Presupuesto de Egresos de la Federación, pues hasta ahora solo las entradas de los excedentes petroleros van a ese fideicomiso del Gobierno Federal.

Fue tanto el revuelo que causó esta información, que ayer la SHCP tuvo que salir a aclarar que la oposición difundió mal esta aprobación, “el objetivo de la reforma es fortalecer al FEIP al permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir, como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el Gobierno Federal o forman parte de sus activos. El FEIP podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente, a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera”.

En otras palabras, si la asignación de 1 billón de pesos para el manejo de la deuda externa (Ramo 24) no es gastado en ese tema, el excedente terminará en la bolsa del Gobierno Federal, quien podrá hacer uso discrecional de ese dinero, siempre y cuando justifique ante el Congreso en qué gastó el recurso de todos los mexicanos; de ahí la asignación tan voluminosa para el pago de los servicios de la deuda.

Según la SHCP, “los fondos de ahorro para el retiro, reservas del Imss, Issste, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del Gobierno Federal”.

Así que estemos tranquilos, ahora corresponde a los Senadores discutir esta iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal en septiembre pasado. Al tiempo…

SASCAB

Londres, Inglaterra será durante los próximos tres días la capital mundial del turismo, con el inicio hoy de la cuadragésima tercera edición del World Travel Market (WTM), donde lógicamente los destinos de Quintana Roo están presentes para promover las bellezas de la entidad ante los visitantes de todo el mundo.

Destaca la participación de Tulum, que lleva todo un catálogo de promoción, no solo de sol y playa, sino cultural con sus sitios arqueológicos y de naturaleza con sus impresionantes cenotes.