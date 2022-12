Esta navidad esta despertando letargos e incubando ilusiónes, algunas con merecimientos y otras son solamente trepadoras de la política, ya que no terminan un encargo y se columpian para otro.

Anahi González pertenece a una nueva generación de políticos que son como las sopas Maruchan, instantáneas, rápidas, inmediatas y que solo sirven para distraer al estómago..

Después del tremendo desacierto de dar su Primer Informe en Cancún que ni es su distrito, ni están sus electores, ante la presión de los medios y el desagravio a la gente, por fin accedió a dar una segunda versión en Chetumal como si fuera plato de segunda mesa, más por compromiso y obligada que por dar resultados..

Volvió a leer el mismo discurso de Cancún en donde su perorata estuvo casi repleta de agradecimientos, de 10 minutos que tardó informando, 8 fueron para agradecer a su familia, su sobrino, su hermano, sus parientes y por favor ya deténgase que era un informe no lectura de un testamento., Hubo más gente en la Héroes en el evento de emprendedores, del queso de bola, lo que demuestra que la gente ya empieza a aburrirse y de aplaudir siempre a las mismas personas..

En plena temporada navideña, cuando a nadie le interesa el tema político, aprovecha para hacer su evento, que más que informe era solo un evento para difundir su presencia, ya que sus resultados nada tienen de tangibles, no ha ayudado al segundo distrito aunque su horda de oledores, zalameros y lambiscones, aplaudan, se muevan como ostiones al recibir el limón y celebren como los Argentinos al ganar el mundial..

Hubiera sido más sensato, prudente, que visitará los 4 municipios del distrito 2 y no solamente hacer eventos circenses en Cancún y Chetumal. Recordemos que hay un recurso económico que les proporcionan por la Cámara de Diputados para informar a sus electores y todo eso va para su bolsa Gucci, ya que estos 2 eventos han sido patrocinados por los 2 Ayuntamientos..

Al pueblo hay que darle Pan y Circo, era una máxima que los Priistas pusieron en boga y los Morenos la han heredado, se han dedicado a los festejos y gobernar requiere más que eso, hay que poner talento, capacidad, mesura, prudencia y evitar tanta fiesta ya que el pueblo mañana va a despertar y con un mal sabor de boca, exigiendo resultados y no sólo despensas alimentarias para comer una semana..

Los Morenos siguen enfiestados aún no despiertan de su sueño, no trabajan siguen colgados de las acciones del Tlatoani, siguen capitalizado el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum, los beneficios sociales con la repartición de dinero. Ese discurso ya lo están desgastando y es su coraza que cada día se va debilitando más, por ejemplo las 3 máximas, No robar, No mentir, No traicionar ya son cosas del pasado, la gente se ha percatado que han pasado de moda y las autoridades de Morena varias traen uñas largas, son asiduas practicantes del manicure…

Anahi esta más preocupada por su futuro político que por atender las peticiones y demandas de su distrito, eso nunca le ha interesado, es más no sabe de los problemas cotidianos que sufren los campesinos, los obreros que viajan todos los días a servir en los hoteles del Primer Mundo y al final del día regresan a sus palapas sin piso, baño de albarrada, esa es la realidad, es la postal que aún se vive, pero que ella desconoce…

Su mira está en la Avenida Tulum # 5, lo demás no le interesa, ni le incumbe. Total ya recibió el espaldarazo del líder moral de Morena en el estado, Rafael Marín quien hace un año por estas fechas, estaba caliente como agua para pelar pollos, hoy ya en plena desgracia política, anda como un tobogán al vacío, emite destapes fuera de tiempo.

Hace un año la dupla era con Marybel Villegas y ahora parece que la memoria le está jugando una mala pasada, adelantándose a los tiempos en una verdadera falta de respeto, destapa a Anahi para la Presidencia Municipal de Benito Juárez. Anda tan ensorvecido que no repara que Cancún es gobernado por el Verde y no tan fácil cederán ese espacio..

En fin, cosas veremos decía el Mío Cid falta que las alhajitas de Laura Fernández y el “ilustre ”Juan Carrillo, hagan lo propio e inviten a la porra que lleva Alberto Batum. Anahi con esa reunión de amigos dizque ya cumplió, la ovacionaron como al Glison en sus buenas temporadas. Total el distrito 2 bien vale una misa….

Mejor seguiré caminando y cantando “ son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras de rencor que solo hablan de un gran dolor, mentir fue nuestra historia, que no es amor ni gloria, porque es así. Palabras son”….