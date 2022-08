Chetumal resintió con severidad los estragos de la tormenta tropical número 23, desde la madrugada del jueves el Dios Chac se mostró inclemente con ellos, calles y casas inundadas, vehículos varados, desbordes de agua, aceras rebasadas, albercas improvisadas, techos caídos, árboles, ramas, encharcamientos y la desesperación cundió entre la población en virtud que Protección Civil nunca informó de manera puntual. Se ha dedicado a emitir boletines del tiempo con pronósticos y recomendaciones casi generales e idénticas en los 11 municipios.

Nunca alertó a la población, nunca la previno y menos se preocupó por lo que sucedería, ellos estaban en la euforia del cumpleaños, a la festejada la pasearon por comunidades de la Riviera como Reyna del Carnaval con su carruaje cargado por eunucos, tenía en su harem aparte de su lindo marido a policías, protección civil, ayudantía, directores, subdirectoras, sus comparsas y a su cuadrilla de oledoras, se sentía la Margaret Tacher , la Angela Mekler y hasta la mismísima Ruby quedo pequeña, aquella quinceañera que se volvió trending.

Total ella no pagaba nada, todo era a cuenta de las arcas Pompeyenses, fueron tres días de jolgorio, fandango y dispendio, no solo hizo enojar con esas actitudes a todos, sino que hasta la misma naturaleza lo demostró con semejante cantidad de agua que se dejó caer..

Eso sucede generalmente cuando vienes de una situación económica difícil y de pronto, vez las puertas abiertas y quieres cumplir tus sueños, sentirte prima dona, primera actriz, ni en sus sueños generosos hubiera sucedido esto, no midió las consecuencias, total los corifeos para eso estar para la alabanza…

Se nota que no hay compromiso con el pueblo, cuando te vale ma.. lo que pase, cuando no dimensionas la enorme oportunidad que tienes para servir y en muy poco tiempo te engolosinas y tuerces el camino. Es una de las alcaldesas más golpeadas por los medios de comunicación, denota estar en una luna de miel perpetua, solo ella y su pareja se publicitan, nadie más, esa es la concepción que tienen de la 4T, la forma errónea, la manera bizantina de ver las cosas, en su isla y en su edén solo ellos existen, no hay ojos ni oídos para más..

Donde están aquellos lisonjeros que le crearon la frase Yendo con Yensunni, ahora es “HunYendose con Yensunni , por aquello de la inundación. Pobre favor le hace a Mara, eso le resta méritos y es una Alerta de abuso de confianza, la Capital del Estado no busca su esquina con los gobiernos de Morena, después del desastre de Othoniel, llega la anarquía, el desdén, el olvido, la inoperancia, la insolencia y la desvergüenza de Yensunni ..

Cuanta gente no fue afectada, lo sienten más los que viven en la periferia pero allí no se presentó, solo fue donde hay Internet para que vean que trabaja, los despreció, para ellos ningún apoyo ni agua, láminas, despensas, brigadas de salud desfogue del agua, nada, lo que se dice nada.

Pobre Chetumal creo ya merece una limpia por tan malas autoridades que le han tocado, no encuentra su esquina y su regio abolengo está siendo nulificado, acabado por tanta opacidad de sus autoridades. Yensunni nunca entendió y ya lleva un año que es Presidenta de chiripa, de tres bandas, suertuda, heredera del trabajo político que hizo el joven Gamero, como dice el refrán “afortunada en el amor y mala para el trabajo.. Ese es el precio que se esta pagando…

La Ixtup

Alguien sabe donde anda la glorieta? Así le apodan a Filiberto Martínez ya que todos apenas lo ven, le dan la vuelta. Es el precio de su arrogancia, de no guardar fidelidad ya que hasta a Carlos Joaquín traicionó y pretendió crear su propio castillo, solo que se le derrumbó. Siempre ha pateado la mano de quien le dio de comer, se ha querido vender como un estratega político solo porque organizó una Cumbre de Comunicación Política, que al final intentó sea su catapulta que lo remita de nuevo al estrellato y se tiro tan alto que aun no cae y el calendario electoral ya feneció. Sigue con su afán de promocionar actividades productivas, hace sus tik tok y su prestigio, presencia, fuerza política ya no existen, vive de la ilusión y se quedó en el modo Jurásico en solitario ya que su ejército ha desaparecido…

No le permite a Lili Campos que gobierne a plenitud, es la piedra en el zapato, es el pago de favores y su corazón político late con dificultad dejando entrever que su cuerpo ya huele a pixan con flores de cempasúchil…

Mejor seguiré caminando y cantando “ la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, quien a hierro mata a hierro termina”…