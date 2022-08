Hace cerca de 4 años la expectativa por el cambio de gobierno, era una esperanza generalizada, un clamor popular que se manifestó en las urnas con una votación de poco más de 30 millones de ciudadanos.

López Obrador andaba en su momento de gloria, pronto compartiría la inauguración de varios proyectos y programas que le han cambiado el rostro a este País. El Sur-Sureste recibió por fin la cauda de inversión que requería, en virtud de que durante muchos sexenios únicamente aportaba pero no recibía y eso fue en detrimento del crecimiento y desarrollo de esta parte del País..

La industria turística y el éxito obtenido en Quintana Roo fueron el imán que impulsaba a los demás estados de la Península; se había generado un crecimiento irregular, los consorcios hoteleros ganaban y el resto de los prestadores de servicios solamente la iban pasando. En ese encapsulado el gobierno federal no era recíproco, por cada peso que el estado aportaba le devolvían menos de 20 centavos y así fueron pasando los años..

La euforia por el triunfo Obradorista en las urnas era creciente, no sólo se alimentaba la ilusión de mejorar, sino que surgía otra clase política que se identificaba con las luchas emprendidas por López Obrador, sus camaradas, sus correligionarios, sus amigos, sus paisanos se estaban alistando para ser chambelanes en la fiesta.

Empiezan a pronunciarse con mayor frecuencia algunos apellidos como Abreu, Marín, Merino, Rosique, Mollinedo y otros que se inflamaron como si hubieran recibido cubetadas de helio. Surgió la figura de Delegados Federales de los Programas de Desarrollo y los nombrados Super Delegados sentían que alcanzarían un poder equivalente a los Gobernadores. Se ufanaban por aparecer en todos los eventos, se hacían notar en ruedas de prensa y opinaban de todo, las huestes y cofradías de oledores les ofrecían subordinación, fidelidad y les alimentaban su ego posicionándolos como los próximos candidatos a algo..

El tiempo se encargo de ponerlos en su lugar, construyeron castillos en el aire, sólitos se fueron desinflando, desapareciendo, se convirtieron en semillas de tomate, no sirven para nada pero allí están. Hoy son cadáveres políticos, muchas delegaciones federales desaparecieron y las sustitutas nunca alcanzaron la altura de servicio requerida.

Alguien acaso sabe del trabajo desarrollado por Arturo Abreu? a que se dedicó?. Ya no aparece para nada es más ni en las continuas visitas del Presidente se le ve. Se distinguió por su bonhomía, su trato tierno, dulce, amable pero esa es su frontera, ese es su límite. Anda completamente desaparecido..

Hoy varios cadáveres políticos aún surcan las calles, se niegan a aceptar su condición de seres de ultratumba, no figuran y acaparan espacios que deberían cederle a otros. Mucho ayuda el que no estorba, no lo olviden…

Ahora estamos siendo bombardeados con spots del 4to Informe de Gobierno, el slogan principal es “ no somos iguales” y nos dan una lista de miles de millones de pesos recuperados que el mexicano común no lo entiende, no lo cacta, como diría Malboro, son cantidades incomprensibles, exorbitantes, que demuestran triunfalismo, cifras alegres para no enturbiar los festejos del informe..

La Ixtup

En los últimos días han arreciado los ataques contra el PRI, algunos personajes disfrazados de oportunistas amagan, piden y exigen un cambio de dirigencia. Se les olvida por lo corto de su memoria, que no solo se requiere un cambio de personas, sino una cirugía mayor, un cambio de mentalidad, armarle un nuevo traje y pintarle un nuevo rostro que permita superar los problemas del pasado. Necesita autoevaluarse, abandonar lo que agravia, lo que enojó a la militancia, castigar a los tránsfugas y trabajar en serio desde adentro.

No se necesitan nuevos lideres de papel, se necesita gente comprometida, liderazgos que entren a ayudar, a colaborar, a tener en su pensamiento el interés colectivo y no el particular. El PRI por su prosapia merece tener un digno funeral y un anhelado parto que aglutine a toda su estructura.

Bien por el líder Pedro Flota que no se duerme y anda trabajando en “Foros para la Elaboración del Diagnóstico Electoral 2022”, a través de la Fundación Colosio que dirige el estratega de Enoel Pérez. Es una radiografía completa del espectro electoral y de cómo participar en un ambiente adverso, lo que se debe hacer en escenarios competitivos..

Hace un par de días recibió el PRI un tremendo espaldarazo del ex Gobernador Felix González, quien manifestó que sigue y seguirá militando en el tricolor, al igual que Joaquín Hendricks quien ostenta el cargo de Secretario de la Frontera Sur y Miguel Borge quien continúa firme y ha manifestado con sentido crítico que no le gusta la manera en que Alito conduce la nave Partidista, esas voces son respetables.

El Pri es un filón que está siendo visoreado por varios, quienes han visto que los vecinos de enfrente no tardarán en hacer agua. Quien no oye consejos no llega a viejo, dice un refrán y la soberbia es una enfermedad contagiosa que corrompe y carcome en muy poco tiempo..

Mejor seguiré caminando y cantando “ de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir”…