En los últimos días los Morenistas están subiendo las copas de los árboles, las marquesinas repletas de oropel con noticias de ellos, el protagonismo les está mojando los pies y lo más absurdo e incoherente es que están repitiendo los mismos errores que catapultaron al PRI, al cementerio del olvido..

Muchos hoy son presas del canto de las sirenas, sienten que ni el piso los merece, actúan como si fueran estrellas de Hollywood, se asoman en todos los eventos aunque no entiendan de que son, solo para hacer presencia, hacerse notar y sentirse conocedores para que su séquito de oledores los haga vivir momentos eternos de felicidad..

Por un lado, al Comité Nacional se le endureció el engrudo y no respetaron los plazos y tiempos de la convocatoria que ellos mismos emitieron para la renovación de sus dirigencias. El sospechosismo creado permitió que la gente elucubre pensamientos nada gratos, que estén en etapa de “ajustar sus líneas” ya que hubieron anomalías, irregularidades, muy criticadas, en donde la gente que posee el don del dinero, puso la balanza a su favor y no era la idea original, además de la lluvia de nuevos afiliados sin presentar examen de conocimientos de lo que representa la 4T, nada, permitieron la vendimia y ahora están en operación de reajuste y maquillaje..

Dan pena, ya que estos procesos siempre fueron criticados a la oposición y ahora ellos son los protagonistas, ellos están efectuando operación levantados y desaparecidos, ellos están poniendo nombres de gente que ni participó pero servirá para los intereses del 2024, Será que ningún Partido puede actuar con honestidad y honorabilidad? Será que con la vara que midas serás medido?..

Sin haber tomado posesión empiezan a notarse algunas Islas, en el evento de Monreal se dejaron ver las fracciones Parlamentarias de Morena y del PT, no así del Verde Ecologista que se cuece aparte y dejó entrever que no va a ser fácil su manipuleo, ni serán comparsa oficial en el aplausometro. Marybel en su afán de agradar a su ex líder, recordemos que hace varios meses pidió licencia al senado, los convocó a un par de días de capacitación sobre Reformas Constitucionales que les tocara aprobar o rechazar y así se vayan despabilando, quitando los chémes y las lagañas, vayan viendo que relaciones tiene, de que nivel e inicie el “pastoreo legislativo”..

Lo peligroso es que su marca es Monreal y el próximo gobierno estatal ya se decanto con Claudia Schiebaum, empiezan a notarse las diferencias, muy pronto se dejaran ver a los soldados de cada gremio, hay síntomas de rebeldía, de no acatar disposiciones, de no guardar fidelidad y ese es un pronóstico nada halagüeño, nada alentador.

La confrontación es parte de la Naturaleza de Marybel, quizás sufrió algún trauma infantil y ahora está en etapa del golpeteo incesante, se acostumbro a los presídium, a dirigir la orquesta, a ser protagonista, a ser la luz que ilumina y siempre ha jugado de manera personalísima, recordemos el doble juego contra Aguakan después micho silencio, ahora quiere cogobernar y no sería saludable para Mara ya que el poder se huele no se comparte..

Monreal conocedor experto en las lides de la política, se mostró contento, relajado y hasta se dio el lujo de comentar que el término corcholata era despectivo y que Amlo solo promociona tres nombres, lo excluye, lo elimina de sus afectos, pero esa vitamina la retoma Monreal y le da visos de independencia, de libertad y de seguir en la búsqueda de ser el favorecido, el ungido para encabezar los trabajos de transformación en el 2024..

La Ixtup

No tardará cuando los Morenos se den hasta con la cubeta, sus estelares Ricardo Velazco y Williams Ferrer darán la batalla en el Congreso y ellos si son Morenos. También hace poco se resbalaron y le pusieron todas sus canicas a Rafael Marín. Otra que solo se deja ver en eventos de postín es la diputada federal Anahi González quien como postal de calendario promociona los rápidos y se luce como amazona en la cabalgata en bacalar. Puro trabajo social pero nada de resultados tangibles para la gente que voto por ella, así se las gastan..

Mejor seguiré caminando y cantando “ ya me voy pa’ la Habana y no vuelvo más, el olor a Morena me va a matar”.