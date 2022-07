Indiscutiblemente el aún Gobernador de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín González será invitado por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador para formar parte de su gabinete a partir de octubre próximo.

Esto a pesar del cuestionamiento de un reportero de los que asisten a la ‘Mañanera’, quien dijo que en el Gobierno de Quintana Rooexiste “una degradación social, pero de como la recibió el Gobernador; es verdad que Carlos Joaquín no es igual que (Roberto) Borge, y que hubo mejoras en muchas cosas, pero Quintana Roo no era lo que hoy se ha convertido”.

El comunicador preguntó que si fue la gente de Quintana Roo la que le solicitó a López Obrador que invitara a Carlos Joaquín a su Gabinete, o cómo se tomó la decisión, además de trabajar para abatir la inseguridad que agobia al Estado.

El Presidente aprovechó para anunciar su gira de fin de semana en Quintana Roo, pues vendrá a partir del viernes a supervisar las obras del Tren Maya, a checar cómo va el avance del aeropuerto de Tulum que estará en Felipe Carrillo Puerto; que no está ajeno a la inseguridad que viven las y los quintanarroenses.

Calificó a Carlos Joaquín como un servidor público ejemplar, por eso lo invitó a trabajar en el Gobierno Federal, porque él tiene su valoración en cuanto al buen desempeño que ha realizado el Gobernador, ha actuado bien; que con su integración va a fortalecer el Gabinete “con buenos ciudadanos, con buenos servidores públicos, con gente que tenga vocación de servicio”.

Con estas palabras, Carlos Joaquín queda “santificado” para entrar por la puerta grande al Gobierno Federal. Ahí se las dejo.

SASCAB

Desde la llegada de Javier May Rodríguez a la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), los problemas técnicos han agravado la crisis en el Tren Maya. Ayer, el diputado Gabriel Quadri de la Torre (PAN) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Javier May Rodríguez y quien o quienes resulten responsables, por los delitos ambientales y desacatar órdenes judiciales en la construcción del Tren Maya.

“Es una denuncia inédita en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy graves cometidos por la autoridad, en los cuales, está involucrado el Ejército, algo gravísimo, que nunca se había visto en México, en el cual las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López en la construcción del Tren Maya”, indicó en un comunicado sobre una rueda de prensa que ofreció sobre el tema.

Quadri de la Torre explicó que Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, responsable del proyecto Tren Maya, está obligado a la realización de todos los actos inherentes a la preparación y ejecución de las obras que comprende el proyecto, ya que es responsable de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel regional. Al tiempo…