La senadora panista Mayuli Martínez Simón afirmó que la propuesta del titular del Ejecutivo Federal para reformar la Ley de la Industria Eléctrica viola el Tratado del Libro Comercio aprobado hace unos meses entre México, Estados Unidos y Canadá pactado, además de ser “anticonstitucional”.

En entrevista para Radio Fórmula, dijo que no es la primera vez que el Ejecutivo presenta propuestas “en donde no hay manera de hacer algún cambio… los senadores de Morena no permiten ir a una mayor discusión, mayor análisis, ni la modificación de una coma, estamos ante una situación bastante complicada”.

Dijo que los senadores y las senadoras del PAN están haciendo el análisis de esta propuesta de energía eléctrica porque “esta reforma viola evidentemente el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, estamos ante una situación inclusive de desacato, México incumple algunas de las normas de un tratado internacional”.

Agregó que esta reforma, además, tendrá un impacto en las tarifas, que “seguramente van a aumentar” y afectaría a los consumidores.

“La propuesta incluso viola el Artículo 28 constitucional porque no permite una debida competencia en el mercado, por lo cual se podría llegar a los tribunales… además esta ley estaría contra los tratados que tiene firmados México en cuanto a energías limpias”, aseguró.

Sobre el cierre de MiPymes de las empresas pequeñas y medianas, dijo que “hemos estado impulsando diversas iniciativas desde que inició la pandemia, inclusive una servidora presentó la iniciativa de ley de emergencia de recuperación económica, en este momento necesitamos tomar acciones y medidas”.

La senadora dijo que urge poner al turismo como un eje prioritario del desarrollo económico ya que la industria turística hoy en día equivale a lo que el petróleo fue en su momento, un boom en México, y más debido a que el turismo fue una de las Industrias más golpeadas por la pandemia necesita más apoyo.

“A eso nos vamos a enfocar en el Senado de la República”, aseguró en entrevista con Radio Fórmula.

Sobre la renuncia de Cristina Torres al PAN, para aspirar a la presidencia municipal de Playa del Carmen por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que no comparte su decisión de renunciar a Acción Nacional, un partido que le abrió las puertas, reconoció su liderazgo y apoyó su triunfo en 2016 a la presidencia municipal (de Solidaridad).

“No comparto sus motivos… sobre todo porque ya fue nuestra candidata local a diputada plurinominal, seguramente en el tema electoral no vamos a coincidir”, concluyó.

Fuente: Infoqroo