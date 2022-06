¿Por qué salir a votar?

El próximo domingo 5 de junio, 1 millón 335 mil 173 ciudadanos con credencial electoral en Quintana Roo tendremos la oportunidad de elegir un Gobernador(a), 15 diputados uninominales y 10 plurinominales; son dos de los tres poderes del Estado, por eso la importancia de acudir a las urnas de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde.

Quiero llamar a la conciencia de la importancia de votar, porque es más que solo elegir a un candidato(a), también es elegir los perfiles correctos y las personas que reflejan tus intereses al determinar decisiones que afectarán a tu comunidad.

Cuando tu votas, estás participando en decisiones relacionadas a la salud, alimentación, equidad de género, derechos humanos, infraestructura, empleo, educación, seguridad social, seguridad pública, impuestos, apoyo al deporte, combate a las drogas, etc.

El votar afectará o beneficiará la seguridad en tu cuadra, en tu colonia o región, en tu municipio y en tu Estado; el votar solo toma unos cuantos minutos, pero el efecto de ese voto durará más que el término de la administración. ¿Quieres que alguien más decida por ti en leyes que afectarán a tu familia y a tu comunidad?, entonces no vayas a votar. El votar te da el poder de elegir el futuro de Quintana Roo. ¡Si no votas, no te quejes! Ejerce tu voto y toma la decisión antes que alguien más lo haga por ti.

Toma conciencia, tu voto le dará el poder al próximo Gobernador(a) y al Congreso de tomar acción y pasar o rechazar legislaciones que determinarán tu acceso a cuidados médicos, a la alimentación, a la educación, a la impartición de justicia. Vota y elige a personas que tengan los mejores intereses en mente. Hazlo por tus seres queridos, para que ellos también tengan a una buena calidad de vida en este paraíso que estamos perdiendo. Ahí se las dejo…

SASCAB

Para los verdaderos demócratas: El derecho a votar es una de nuestras libertades más importantes como individuos. Garantiza que tenemos voz y que nuestras voces se escuchan. Debemos defender la idea de la democracia, y una de las mejores maneras de hacerlo es votando en las elecciones del próximo 5 de junio.