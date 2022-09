Este mes que está a punto de terminar ha sido determinante para las y los quintanarroenses en materia de administración pública, pues hemos observado el cambio de los tres poderes del Estado, cuyos titulares ya despachan en sus respectivas oficinas, independientemente de lo que hicieron sus antecesores.

Pero estos tres titulares, Heyden Cebada Rivas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Renán Sánchez Tajonar en la XVII Legislatura, y Mara Lezama Espinosa en la Gubernatura, no pueden hacerlo solo, necesitan tener personas eficaces y capaces para intentar solucionar las demandas de la sociedad quintanarroense.

Quizá, el titular del Poder Judicial no tenga mucha complicación en el nombramiento de quienes le auxilien, pero sí tiene que poner atención en la correcta aplicación de la justicia, pues existe mucha corrupción en los juzgados, donde el tráfico de influencias es una de las características en las salas de juicios, pues hasta los actuarios sacan raja de esta falta de transparencia.

En cuanto al Poder Legislativo, Renán Sánchez Tajonar tiene la oportunidad de marcar un precedente de una actuación transparente en el manejo de los recursos, pues después de las dos últimas legislaturas, donde la opacidad fue una constante, es necesario que el pueblo quintanarroense conozca en qué se gasta el presupuesto asignado al Congreso. Además de organizar administrativamente los recursos humanos, ya que hay trabajadores muy profesionales que merecen una oportunidad para ascender en el escalafón laboral.

Por el lado del Poder Ejecutivo, es donde impacta de manera directa a la población, quizá por eso es considerado “más importante”, porque es ahí donde los servidores públicos determinan tanto las obras de infraestructuras que hay que hacer, como los planes de desarrollo social para tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado. Por eso la expectativa es mayo, debido a que su estructura es robusta, hay más espacios para colocar a las y los quintanarroenses capacitados que puedan cumplir con la responsabilidad de servir.

Sin embargo, algo que no pueden y no deben olvidar estos funcionarios de los tres Poderes del Estado, es que son empleados del pueblo, pues en las democracias es el pueblo el que otorga el poder. Eso sí, si los funcionarios no funcionan, el responsable es directamente el pueblo, por su pasividad en la participación de la cosa pública. Ahí se las dejo…

SASCAB

Como excelente puedo calificar la iniciativa “¡Kimbomba! Experiencias Creativas”, que dirige la compañera Alejandra Flores. Dicho proyecto arrancará el próximo viernes 30 de septiembre, es una oferta gratuita de actividades artísticas y culturales que surgen de la alianza entre “Kukulcan Shopping Experience” y “La Casa del Árbol HUB Creativo”.

Las actividades incluyen Biodanza, con Brenda Tadeo (viernes 18:00h); Risoterapia, con Irasema Ham (sábados 12:00hr); Percusiones Prehispánicas, con Natalia Vargas (sábados 11:00hr); entre otras. Todos los talleres incluirán componentes de Cultura de Paz, apoyados por la especialista Naivi Cruz Mazariego. Las actividades de ¡Kimbomba!, serán gratuitas y se impartirán en un local de la planta baja; se aconseja hacer reservaciones al 9982 38 87 28. Al tiempo…