La mayoría de los que nos dedicamos a generar información, estamos inmersos en el proceso electoral para elegir a quien nos gobernará en el Estado los próximos cinco años y quienes serán nuestros representantes populares en cada uno de los 15 Distritos que integran Quintana Roo, más diez diputados plurinominales.

Pero pocos ponemos el dedo en la llaga, “Quintana Roo se desangra”, la delincuencia manda detrás de la cortina; con el incremento de actos delictivos como lo son los homicidios. Digo esto porque según el informe del Semáforo Delictivo” en el primer trimestre, duran enero de este año fueron registrados 29 homicidios, en febrero 35 y en marzo 47; de seguir así, en abril tendremos los 61 muertos registrados del 2021.

Ahora bien, en el trimestre que ya corrió, tenemos registrado un secuestro (marzo); 20 hechos de extorsión; 473 hechos de narcomenudeo; 639 reportes de autos robados; 352 robos a casa habitación; 509 empresarios han sido víctimas de robos; 633 ciudadanos lesionados; 222 personas violadas; 1 mil 394 actos de violencia familiar; y a pesar de la muerte de mujeres, no hay reporte de feminicidios.

Y hasta ahora ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, ha planteado una estrategia específica para disminuir el robo de autos, robo a comercios, prevención del delito, violencia familiar y las violaciones. Nadie levanta la voz, quieren meter la basura debajo del tapete y cerrar los ojos, como si esa fuera la solución para contribuir con la paz y la armonía de las y los quintanarroenses.

No es que sea ave de mal agüero, esta es una realidad del primer trimestre de los actos delictivos en Quintana Roo, hablamos que de manera directa 4 mil 354 quintanarroenses han sido alcanzados por la delincuencia, un promedio de 48 delitos cometidos contra las personas diariamente… ahí se las dejo.

SASCAB

Si algo hay que reconocerle a Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, es que no se fue con la ola de cambio de partido, sino que se quedó a reconstruir al PRD después del socavón que le dejó Andrés Manuel López Obrador al formar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pues bien, ayer “Chucho” Zambrano estuvo en Quintana Roo, específicamente en Othón P. Blanco; ahí dijo que los quintanarroenses “estamos jugándonos muchísimo para la vida y futuro no sólo de esta entidad, sino de todo el país… quienes degradan y llevan al país a un abismo son los mismos que prometieron resolver los grandes problemas nacionales. Hoy hacen lo contrario, hoy le dan la espalda a la ciudadanía”.

Según él, hoy los quintanarroenses tendrán la oportunidad de rechazar el saqueo de los recursos naturales y del patrimonio cultural que representa la opción del partido que gobierna en el ámbito federal; sin mencionar que se trata de Morena. Al tiempo…