Hay dos temas en Quintana Roo que urgen la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno: el de inseguridad y el de desaparecidos.

El primero tiene una constante mensual de dos asesinatos diarios en promedio; 15 extorsiones diarias; cinco actos de narcomenudeo; nueve vehículos son robados diariamente; cuatro denuncias por robo a casa habitación; cinco negocios sufren robos con violencia; dos violaciones diarias y un feminicidio mensual. Sin embargo, casi nadie habla de ello, como que es un tema vetado en el ambiente político, en medios de comunicación y en los círculos empresariales; y si son tratados, lo hacen de manera discreta. Eso no quiere decir, que no sucedan. Al tiempo…

Ayer rindió su cuarto Informe de Gobierno Mauricio Vila Dosal, Gobernador Constitucional de Yucatán; contó con toda la plana mayor del Partido Acción Nacional (PAN) y no podían faltar personajes de Quintana Roo como la presidente municipal de Solidaridad, Lilí Campos Miranda; pero también pudimos observar el acercamiento morenista que tiene Vila Dosal en el Estado, pues ahí estuvo Rafael Marín Mollinedo, nada menos y nada más que el operador político de este gobierno.

El rumor ahí en el Centro Internacional de Convenciones de Yucatán fue que Mauricio Vila apoyó a Morena Quintana Roo en las elecciones pasadas; ¿será?

¿Ya encontrarían el Secretario de Educación, Carlos Manuel Gorocica Moreno y el líder del SNTE, José Arimael Salas Alcocer, a su operador para ‘vender’ las 1 mil 500 plazas de maestros en Quintana Roo? Ahí se las dejo…