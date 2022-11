Por Martín Iglesias

De entre todos los problemas políticos y sociales que debe de resolver la Secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez, están dos que son los más urgentes, pues tienen que ver con personas que sienten violados sus derechos de posesión.

El primer problema que aún está latente, cuando el miércoles 19 de octubre pasado, hubo un intento de desalojo con violencia por parte de la policía estatal en el rancho “La Victoria”, ubicado en el kilómetro 55 de la carretera Cafetal-Mahahual, como producto de una orden judicial, que no se notificó a los ocupantes del terreno.

Al resistirse al desalojo, los elementos policiacos comenzaron a disparar en contra de la gente, hiriendo al menos a 10 personas, justificaron que sólo respondieron al ataque de algunos vecinos y porque un elemento resultó lesionado con un machete. Además de niños de la primaria “Vicente Kau” tuvieron que ser enviados a sus casas, debido a que presentaron afectaciones en el rostro por los gases que usaron los policías en el desalojo. Poco después del zafarrancho, los vecinos bloquearon la carretera de acceso a Mahahual y denunciaron que es la tercera vez que los intentan desalojar.

Hasta el lugar llegó la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, para tratar de calmar los ánimos y solucionar el problema; llegaron al acuerdo que no los desalojarían y que tendrían una reunión en Chetumal para dialogar sobre las posibles soluciones. Dicha reunión no se ha dado porque ni el presunto propietario del predio, ni la Fiscalía General del Estado y menos la Secretaría de Seguridad Pública han tenido la intención de sentarse con las más de 50 representantes de igual número de familias que ocupan el rancho “La Victoria”.

El otro problema, que tiene que ver más con una gestoría ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el plantón que mantienen los ejidatarios de Kantunilkín en el tramo carretero de la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas al Puerto de Chiquilá, que es la única vía para llegar a Holbox.

Desde Chetumal, la responsable de la política interna de Quintana Roo les pidió paciencia a los plantonistas y que consideren los daños a terceros en los que incurren; “no tiene ningún sentido pedir justicia con una situación como la que están. Son medidas desesperadas, pero es preferible mantener una mesa de diálogo”.

El asunto es que no ha podido lograr que la CFE, los diputados Federales, su dependencia y los Ejidatarios, puedan sentarse en la mesa de diálogo; ante esa omisión, el alcalde de Holbox, Manolo Escamilla estima que las pérdidas económicas son de alrededor de 40 millones de pesos diarios, al referirse al desabasto, pérdidas en el transporte y molestias generadas a los turistas de esa isla.

Los dos temas no son menores y están sobre el escritorio de la Secretaria de Gobierno; por el bien de todos, esperemos que sean resueltos en el menor tiempo posible. Ahí se las dejo.

SASCAB

La Reforma Electoral propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalla que en la Cámara de Diputados se pasaría de 500 a 300 curules y en el Senado de 128 a 96 escaños, pero que estas posiciones deberán ser a través de listas definidas por las cúpulas de los partidos. De aprobarse, ¿mayoriteará Morena en el 2024? Ahí se las dejo.