20 de abril de 2022

El audio que ha sido revelado, en el que Jorge Emilio González, líder del PVEM, se molesta con Laura Fernández mientras está leyendo un whatsapp de ella en diciembre del 2021, y en el que hace señalamientos poco afortunados en contra de la candidata a gobernadora de Quintana Roo, es una muestra del autoritarismo violento en el que vive instalada la clase política en México.

También lo es la actitud de Yensunni Martínez, presidenta municipal de Othón P. Blanco, que eliminó de su camino a la presidencia a Luis Gamero en 2021, acusándolo de violencia política de género, y que ahora ha intentado hacer lo mismo con Laura Fernández Piña.

La moraleja en este segundo caso, es que “lo que me estorba, lo elimino”, utilizando los recursos que tenga disponibles para hacerlo.

La reacción de los voceros informales de Mara Lezama, mofándose de Laura Fernández, por hacerse la indignada, no sólo muestran una oportunidad perdida para cerrar el hocico, sino que avalan la violencia política autoritaria de los poderosos, y tratan de trasladarla a la opinión pública: “la rival de mi mecenas, es mi enemiga y por lo tanto debe ser ridiculizada, ninguneada y acusada de lo que haya o no haya hecho”.

La violencia política en Quintana Roo es real. No es un invento, ni imaginación de personas que tratan de victimizarse. Lo señalé en columnas anteriores, si tienen la atención de releerlas, encontrarán el argumento en ellas. Existe una consigna de Estado de que en Quintana Roo debe ganar Mara Lezama, y todo el aparato está volcado en función de ello.

¿Transformación de la forma de hacer política en México? Eso no existe. La violencia, el autoritarismo, y la compra de votos está más presente que nunca. La 4T no sólo no ha cambiado nada, sino que no lo ha intentado, y se ha regresado a un México en el que se ha agravado esa violencia en razón de diferentes motivos.