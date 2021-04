Las campañas políticas que están en curso, en su mayoría no están mostrando novedades a la población. Así pasa con los candidatos a diputados federales y senadores, apenas salieron a pedir el voto y algunos rostros no del todo ha sido grato verlos, toda vez que tenemos a personajes conocidos que estaban en un partido, se van a otro y resulta ser las mismas personas que nos van a representar que en ninguna etapa dio resultados.

Hay sus distintivos casos en donde la permanencia es incluso necesaria y de ello hablaremos posteriormente. Así mismo hay caras nuevas, que en unos meses no se recordarán o en el presente no se tienen si quiera en la agenda y más degradante aun, terminan en la plática cafetera por penosos actos.

En su mayoría los partidos, lideres o grupos políticos no están haciendo un esfuerzo por mirar de manera empática a los ciudadanos, comprender su crisis y construir propuestas entendibles y claras para enfrentar la crisis que ha provocado la pandemia en los hogares de Quintana Roo.

Lo único agradable y que se agradece al menos hasta el momento es no ver las ciudades tapizadas de rostros engañosos, al menos la austeridad le da relajación visual al elector.

EN EL OJO DEL HURACAN.

Una campaña que si está dando resultados es la que realiza la candidata a Diputada federal, Laura Fernández Piña por el Distrito 4. La presidenta municipal con licencia es uno de esos rostros ya conocidos, pero con puntos a su favor por el desempeño ordenado como gobernante. Laura Fernández representa más allá de una coalición donde está la presencia de Morena, que resulta pastosa y con agobiante populismo; la candidata le concede propuestas a su campaña y no descalificaciones sobre el pasado.

Bien recibida por los electores, a diario realiza caminatas y recientemente hizo proselitismo en la zona donde hace algunas semanas gobernaba, Leona Vicario. Ahí reiteró su compromiso por fortalecer aun mas esta región, sumando recursos para dar continuidad a lo hecho como presidente municipal.

Laura Fernández está cosechando lo sembrado como servidora pública y política donde los frutos los disfrutará el próximo 6 de junio.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN

Y como hilo de media nos seguimos con los candidatos, hay algunos que se hacen los desaparecidos, sordos y mudos. Nos cuentan algunas copetudas que desde que se hicieron candidatos resulta casi imposible contactarlos toda vez que uno que otro no responde el teléfono bajo ninguna modalidad o peor aún tienen un sequito de filtros para comunicarlo. El secretario del secretario, del asistente y así sucesivamente.

¿qué esconden, a que le temen o tienen deudas que no podrán pagar o tienen el ego muy alto? Candidatos no se les olvide que lo que se hace en la administración pública, ahí mismo se paga y que no hay asegurado terminen una campaña, mucho menos el triunfo. Como dijera la Tía Jovita “Del plato a la boca, se cae la sopa”.

