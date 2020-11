POR JANYNA RIVERA

En esta semana que concluye varios integrantes del gabinete del gobierno de Quintana Roo fueron llamados a comparecer por diputados integrantes de distintas Comisiones que conforman la XVI Legislatura, en teoría para transparentar, explicar y detallar lo hecho en un año más de encomienda gubernamental.

Esta “rendición de cuentas” está centrada principalmente en el ejercicio de áreas torales como la educación, seguridad, economía, vivienda entre otros, todo aquel rubro donde huela a dinero y manejo de recursos.

En las comparecencias de años anteriores hemos visto de todo, desde el servilismo de diputados, otros que no tienen idea de lo que se habla y solo felicitan, otros que solo toman la palabra porque quieren hacer uso para no olvidar que están ahí y que penosamente les tengan que decir “como lo mencioné anteriormente, ya habíamos comentado” es decir no puso atención a la clase.

Lo único positivo de estas comparecencias en relación a resultados del cuarto año de gobierno sigue siendo como en las anteriores, es que sean públicas y transmitidas a través de las redes sociales; que los ciudadanos puedan ser testigos visuales y oyentes de la rendición de cuentas, de la capacidad de los funcionarios públicos y la postura que tienen los representantes populares.

Pero lo cierto es que no sirven para nada las comparecencias, no se obtienen conclusiones, nadie intenta solucionar el problema, no se exige cumplimiento, en el limbo queda que los diputados se pongan agresivos o preparen a detalle sus intervenciones.

Lo único positivo insisto, es que sean públicas, es así como el ciudadano si solucionará y exigirá después de la exhibida a la que todos en conjunto han sido y serán sometidos, tanto funcionarios de la administración como diputados sobre todo aquellos y aquellas con aspiraciones. Porque ahí en el recinto legislativo el personaje llamado a comparecer se talla los ojos, toma agua y se va diciendo “hasta la próxima” en tanto los legisladores quedan en la mira pública si cumplen o no como representantes del pueblo.

De estas –comparecencias- solo obtendrán los partidos políticos acuerdos con fines electorales a las próximas elecciones de 2021, siendo un formato de promoción, lejanas de ser un ejercicio democrático y de soluciones.

Ejercicios vacíos, que no perjudica pero tampoco beneficia en el quehacer del servicio público, largas jornadas que terminan siendo pérdida de tiempo sin retroalimentación.

EN EL OJO DEL HURACÁN.

Sin duda este año 2020 ha sido de prueba y de enfrentar y superar retos, sobre todo si estas a cargo de un gobierno en donde los ciudadanos no pueden esperar improvisaciones sino soluciones concretas cuando se tienen emergencias.

Tulum es uno de esos municipios que ha sabido hacerle frente a los retos económicos, de salud y climáticos, con estrategias planeadas, organización y mando de gobierno que lidera Víctor Mas Tah como Presidente municipal.

Tulum y sus ciudadanos a pesar de las dificultades de cerrar por completo la actividad turística, tener a cargo una unidad de cuidados de Covid-19, cientos de personas que se quedaron sin empleo y en pleno arranque de reactivación han enfrentado tres ciclones tropicales en un solo mes y hoy nuevamente está de pie con un delicado control de contagios, baja ocupación hospitalaria y una excelente imagen urbana para el turismo que elige este paradisiaco lugar.

La batuta de Víctor Mas quien no titubea en la toma de decisiones es lo que permite que Tulum y quienes lo habitan se recuperen de las situaciones difíciles. Como buen político, el edil del noveno municipio abre las puertas a lo dispuesto por el ejecutivo del Estado, Carlos Joaquín, el trabajo coordinado es lo que le permite a la demarcación salir avante.

Sin distracciones, alejado de grillas e incluso de falsos testimonios, Víctor Mas ha dado resultados como Presidente municipal enfilado con buena aceptación a lo que pudiera ser su reelección como alcalde o dar un paso más en la continuidad de su carrera política.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN.

Si usted aun tenia la duda que las campañas sirven para únicamente emitir bonitos discursos y encantadoras promesas pero sin cumplirse, que funcionan para tener verbo con que conquistar a los ciudadanos y estos caigan redonditos con el voto, en algunos casos

Pues tiene razón, se habla por hablar, se oferta todo lo que se ocurra sin pensar si estas tienen sentido o no, posibilidad y ejecución, al menos eso es lo que pronunció el hoy presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas.

A los votantes de Felipe Carrillo Puerto, aquellos que lo eligieron como legislador en su momento y después como edil, los han engañado y si tiene duda hago textual añejas palabras del funcionario, mismas que se encuentran en redes sociales “ lo que se dice en campaña pues se dice pero no porque se diga se va a hacer” ahí las consecuencias de un gobierno lleno de tropiezos y que hoy reclama la salida de presidente. COMO DIJERA LA TÍA JOVITA “con la vara que mides serás medido y otros poquito más”