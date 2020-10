POR JANYNA RIVERA

Una legislatura, dos presidentes y medio, escasos avances sociales, esa es la característica de un porcentaje considerable de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo.

El tiempo pasa y pasa y entre desacuerdos si se legisla o no por la pandemia, jaloneos por quien si o quien no preside la Junta de Coordinación Política, complots, puñaladas traperas, llorar y llorar en tribuna por ser la “vistima” y otros verse todo los días al espejo para ver quien es el más bonito del Congreso, esa es la agenda semanal legislativa.

Los titulares informativos no ocupan la causa representativa, el avance en reformas y creación de leyes no políticas, sino leyes sociales que beneficien al ciudadano de a pie, el que busca mejores oportunidades. No hay espacio para la crónica legislativa, los textos redactan jaloneos.

Pocos son los diputados que mantienen la cordura, el nivel político, que saben a que van al Congreso, al trabajo ciudadano más allá de las ambiciones personales. Esos y esas que continuamente están dando hilo son los que ya casi tienen la maleta lista para pedir licencia y pretender ocupar otro espacio.

El 2020 se termina, la excusa y la lágrima, han sido los protagonistas de la tribuna sin que se le dedique más espacio al trabajo y menos a la grilla.

La legislatura actual “va tocando a su fin y aquí no se ha hecho prácticamente nada” el desempeño legislativo se percibe negativo, desalentador. Es indiscutible que existen problemas que repercuten en el ejercicio de una adecuada función legislativa y que puede derivar en la posibilidad de que las leyes promulgadas no constituyan una verdadera expresión de la voluntad general, solo obedecen a intereses del dominio personal o de grupos de poder.

EN EL OJO DEL HURACÁN.

Pedro Joaquín Delbouis, sigue dando pasos firmes y consolidándose como un presidente comprometido con su gobierno y bienestar social.

En su calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos (ANMTUR), el Presidente Municipal de Cozumel, signó un acuerdo de colaboración con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a fin de fortalecer la actividad turística de los municipios de México, para avanzar en la reactivación de actividades en favor de la población.

Pedro Joaquín, el presidente del turismo, asienta la integración y promoción de la ínsula, procurando hacer de esta industria una herramienta para disminuir las desigualdades que permitan generar fuentes de empleo y visión sostenible para el desarrollo.

El gobierno municipal ha hecho frente a situaciones adversas que han vulnerado la estabilidad social y económica, pero que solo se puede salir avante cuando se tiene liderazgo como el de Pedro Joaquín, acompañado de fina planeación y estrategias económicas; el resultado es la reactivación de Cozumel.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN.

Y desde estas líneas enviamos una respetable y calurosa felicitación a la hoy Maestra en Periodismo Digital, Indhira Carrillo Domani quien luego de dos años de esmero y preparación se graduó este jueves como master por la Universidad de Guadalajara.

A la apreciada Indhira le reconocemos lo excelente operadora política y asesora de medios que es porque el crecimiento profesional no ha sido impedimento para la madurez personal y viceversa como la estimada Indhi lo ha logrado. Un éxito más en la vida! COMO DIJERA LA TIA JOVITA “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”.