POR JANYNA RIVERA

Ganar el poder político implica una buena dosis de astucia, creatividad, inteligencia, pero sobre todo afinidad y aceptación, no solo para obtener los votos que se requiere para construir mayorías electorales, sino, sobre todo para derrotar a los adversarios.

El método más usual para pretender derrotar es crear una campaña negra. Esa es la postura que se da en la campaña de Marciano Dzul Camal por la presidencia municipal de Tulum. La agenda del regidor con licencia es adjetivo de negativas, con comunicados a diario que se centran en hablar de su adversario, y muy poco de sus propuestas.

Su equipo de asesores se denotan desesperados puesto que, en lugar de hablar sobre fortalezas o propuestas, se ocupan de su mayor contrincante, pues además de los comunicados negativos, se interesan en difundir lo que pueda estar en contra en este caso de Víctor Mas Tah, señores la propaganda es gratis.

El ataque y la denostación hacia su principal adversario únicamente evidencia la estrategia del miedo para evitar que el abanderado de “Va por Tulum” sea nuevamente elegido.

Ya lo hemos dicho anteriormente el peor mal de la actividad proselitista se Marciano Dzul, es su “amigo y aliado” hoy coordinador de campaña, Jorge Portilla Mánica, quien pretende victimizarse echando culpas de agresiones cuando la historia habla por sí sola y es este parasito de la política quien es afín a realizar ataques, provocar actos de inseguridad y que se ha ganado la desconfianza común al ser el “señor de las traiciones”.

Un “empresario” que no del todo sido transparente en sus negocios, que ha tenido prohibiciones de construcción en la caleta y que se refiere a las jóvenes mayas como “gallinitas de patio”.

Jorge Portilla, acusa de una campaña de desprestigio en su contra, como si el historial que le acompaña fuera un acto organizado, siendo sus acciones y deslealtades las que hablan. El peor desprestigio de la campaña Morenista en Tulum es precisamente el ex empresario de comunicación televisiva.

EN EL OJO DEL HURACAN.

Esta semana los diputados de la XVI Legislatura por fin de aplicaron y lograron un acuerdo para ya no demorar más la designación de quien ocupe el cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información de Datos Personales.

Este cargo será ocupado por un periodo de 7 años, y el miércoles pasado Magda Lozano Ocman tomó protesta para ejércelo por un periodo considerable.

Magda Lozano, joven chetumaleña, profesionista y con experiencia en altos vuelos, conocedora de la administración pública, toda vez que desde muy joven ha transitado por la burocracia tanto en el gobierno del estado, organismos descentralizados, gobierno federal y recientemente en el Poder Judicial.

Magda Lozano viene a refrescar y desempolvar una instancia como el IDAIP, además de ganar un espacio para posicionar a las mujeres en cargos de relevancia.

Acostumbrada a largas jornadas laborales y dedicación de tiempo completo, Magda Lozano conoce el compromiso que adquirió y los retos que enfrentará por lo que sin duda hará de este Instituto un ente activo y de relevancia. Enhorabuena para la nueva Comisionada.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN.

En las últimas semanas las autoridades electorales, hablando concretamente del Instituto y Tribunal de Quintana Roo han dado muestra de lo que es apegarse a la legalidad y no ser compinches del capricho y el berrinche de servidores públicos que han pretendido utilizar la ley y a estos organismos para desquites personales.

La autoridad electoral demuestra que trabaja conforme a derecho, les guste o no o así emprendan una guerra de desprestigio y calumnia, no se someterá. Sin elementos no hay nada que proceder.

Como dijera la Tía Jovita “Cuantas son las cabezas, tantos son los caprichos”.