Para nadie es desconocido que uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el turismo, desarrollando severas crisis financieras al estar paralizadas sus ramificaciones: hoteleria, restaurestes, comercio, operaciones aéreas, recreación y cientos de servicios.

La industria sin chimeneas ha enfrentado grandes retos y seguirá en esa dinámica por tiempo indefinido, adecuando absolutamente todo a la nueva forma de hacer turismo, con reapertura sin contagios y los cubrebocas como parte del atuendo playero.

Un estado generador de turismo como lo es Quintana Roo enfrenta desafíos mayúsculos, no obstante aquellos días que para los operadores ver las playas vacías era como película de terror, hoy se pueden ver con actividad gradual lo que parecia casi imposible en este mismo año.

Hace algunas semanas era desalentador el escenario en un aeropuerto activo como el de Cancún con alto indice de operaciones aéreas, donde meses atrás se veía un tanto desertico. Los pronosticos han ido contracorriente, en general en las terminales de Quintana Roo.

Ya se tiene una oferta amplia de asientos de avión desde Estados Unidos, incluso once por ciento más que en 2019. Para el próximo mes de diciembre está el anuncio que se retoman imporantes conexiones y se suman otros destinos incrementando la oferta área a Quintana Roo desde sitios de origen nacionales e internacionales.

A pesar de los pronosticos desalentadores de que la operatividad se recuperará hasta 2024: Quintana Roo y su gente quien es la que hace que todo lo hecho por las autoridades y los empresarios sea posible.

Aun no está ganada la batalla pero se gana terreno, las bellezas mexicanas en general son favoritas en el mundo, las del Caribe lo son más, en tanto llega una cura real a este padecimiento, los anfitriones se alistan para no recibir de lleno el golpe y esperan a los visitantes en las hermosas playas.

EN EL OJO DEL HURACÁN.

Varios personajes en el Congreso del Estado andan con una piedra en el zapato que respira y vigila, lleva el nombre de Gustavo Miranda, quien desde el uno a cargo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política llegó con la barredero y hacer respectivos acomodos.

Por principio la XVI Legislatura de Quintana Roo contará con un comité de modernización para que los tramites no de anden de mano en mano y además la vigilancia total y absoluta de las adquisiciones con integrantes renovados y puestos a prueba por el diputado.

Esto seguramente a muchos les hace llorar el ojo de nervios sobre todo a sus antecesores quienes están armando todo el kit de defensa por aquello de las anunciadas auditorias en donde es de esperarse ver a empresas inexistentes, cifras alteradas, beneficiarios difuntos y gastos onerosos.

Ya veremos en los sucesivo si las ganas de hacer limpio el camino de Gustavo Miranda permanecen por un largo tiempo o solo quedarán en las intenciones y termine enredado en la misma bola de estambre.

Nadie le quita el entusiasmo al joven verde, por el contrario a la máxima tribuna del Estado le hace falta un toque de frescura y blanqueamiento, pero a paso cuidadoso escuchando a quienes tenga que escuchar, no ensordecer como muchos de los que han pasado en ese sitio les llega a suceder y pierden el rumbo.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN.

Carlos Mario Villanueva Tenorio fue nombrado delegado del Partido Verde Ecologista en el sur de Quintana Roo reapareciendo de nuevo en la paleta política, aunque nunca se fue si se deslindó un poco de los quehaceres de la grilla.

Ahora el ex diputado y ex presidente asegura que no busca ser postulado para cargos de elección que solo llega a sumarse a un proyecto político para lo venidero. ¿le creemos? Carlos Mario Villanueva en otras ocasiones se ha quedado también en las intenciones con partidos de izquierda pero como el partido del tucán cada elección juega diferente, a precisión no hay nada. COMO DIJERA LA TIA JOVITA “cría fama y échate a dormir”.

Agregamos dato de una estimada copetuda, que nos comenta que el evento de la toma de protesta se realizó en un pequeño salón de un restaurante de la capital del Estado donde ingresaron decenas de personas quienes violaron todos los protocolos sanitarios, además de que todos los miembros del Partido Verde se saludaron de mano antes y después del evento. TACHE X.