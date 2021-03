El también llamado noveno municipio desde su creación ha sido el nuevo epicentro de desarrollo como en su momento fue Solidaridad. Tulum está en la mira de la inversión y las proyecciones a futuro inmediato y largo plazo al ser una demarcación bien ubicada geográficamente, con amplias bellezas naturales, culturales e históricas y por consiguiente con potencial económico.

Políticamente Tulum ha sido la cereza del pastel, en cada designación de candidaturas se acomodan las fichas, se mueven a conveniencia de los partidos de mayor interacción y Tulum es quien queda como la pieza clave, incluso ha sido carta de negociación lo que lo hace muy rentable y de alto costo político.

Para Tulum se han anunciado importantes obras públicas de inversión federal y del estado, como el tren maya y el aeropuerto internacional de la Riviera Maya; del orden privado es una constante la edificación hotelera, gastronómica, holística, de vivienda entre muchos otros rubros.

Destacando las obras más importantes del gobierno federal para Quintana Roo, a estas se suman las anunciadas por el gobernador Carlos Joaquín, quien realizó una amplia gira de trabajo este lunes. Ahí destacó la importante suma de más de 100 millones de pesos para el Programa de Mejoramiento Urbano para el desarrollo sustentable del municipio. En este marco hizo formal la construcción de la Universidad Tecnológica de Tulum y la reactivación del grupo “gorras amarillas” para coadyuvar en la vigilancia de la aplicación de medidas sanitarias.

Posteriormente se trasladó Carlos Joaquín a la comunidad de Cobá donde entregó de manera oficial obras importantes como un parque y una estela de acceso a la zona arqueológica. Todo ello de la mano del presidente municipal, Víctor Mas Tah, siendo gestor e intermediario de las peticiones y necesidades ciudadanas. No hay que olvidar que este mismo año el gobernador ha estado en un par de ocasiones más por este municipio atendiendo y entregando obra pública lo que subraya la confianza puesta en el gobierno municipal y conocedor de la relevancia de esta tierra.

EN EL OJO DEL HURACÁN.

Dice el dicho popular que “no hay peor lucha que la que no se hace” y todos tienen derecho a buscar y alcanzar sueños, pero sin perder la cordura y el realismo.

La ex secretaria de educación del estado, la desafortunada Marisol Alamilla Betancourt considera que el olvido otorga el perdón y que los años de ausencia le permitirán reconciliarse con los ciudadanos, por lo que se registró como aspirante a la candidatura para la Diputación Federal 02 por el Partido Redes Sociales Progresistas.

Por lo menos en lo que queda de la presente administración no se olvidará la serie de tropiezos que tuvo como titular educativa y si llegase a suceder para eso están las redes sociales y espacios como #Cazahuracanes para recordarlo.

Es casi imposible olvidar sus desafortunadas y ofensivas palabras sobre los niños con discapacidad y el mal manejo de la educación especial, expresando prejuicios y desconocimiento del tema, utilizando palabras de trato conmiserativo.

Ya se verá en el momento en que toque a la puerta de algunos de esos padres de familia que recuerden sus palabras, a esos maestros que los hizo a un lado, que además se quedaron esperando una disculpa pública que nunca tuvo el valor y honestidad de dirigir.

LO QUE LAS COPETUDAS CUENTAN.

En días pasados se hizo viral en redes sociales que el Diputado Federal, Luis Alegre Salazar estaba siendo acusado por su conyugue ante las autoridades correspondientes que había sido agredida y violentada por su esposo, el citado legislador.

Después de que la publicación de origen desapareciera y algunos días de silencio, el también empresario hizo ya un desmentido del hecho.

En el momento que consideró oportuno, Luis Alegre mediante un comunicado expresa que dicha versión es falsa y afirma ser respetuoso de las mujeres y sus derechos y principalmente de los miembros de su familia.

Aunque los medios y ciudadanos interesados les vendría aún mejor conocer la versión de la esposa del legislador, es importante asentar que ella no está en el escenario público, no por ser la esposa de… se convierte en el espejo de su pareja como figura.

De tener algo de cierto la situación, es de antemano algo severamente grave y que no puede pasar por alto de la autoridad, sin embargo, si es parte de un juego político, es demasiado sucio involucrar a la familia. Como dijera la Tía Jovita “Lo que no ves con tus ojos, no inventes con tu boca”.