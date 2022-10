Por Martín G. Iglesias

Los habitantes de los alrededores de la avenida “Javier Rojo Gómez” con “José Vasconcelos” en la céntrica colonia “Ocho de Octubre” de Chetumal, fueron víctimas del pánico al escuchar anoche al menos 20 detonaciones de arma de fuego, para enterarse después de que una persona había sido ejecutada y dos más resultaron lesionadas.

Quizá, para los habitantes de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, estos actos sean ya “el pan de cada día”, pero para los chetumaleños resulta asombroso que en esta administración de la alcaldesa Yensunni Idalia Martínez Hernández, la delincuencia esté campeando en el Municipio, y ahora con las ejecuciones.

No en vano la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del tercer trimestre de este año, detalla que en junio el 59.6 por ciento de los capitalinos de Quintana Roo se sentían inseguros, pero ya en septiembre subió al 60.5 por ciento, o sea que cada 6 de 10 chetumaleños consideran estar expuestos a la inseguridad.

Pero no solo es el problema de Seguridad para los ciudadanos, sino que Chetumal está abandonado en la prestación de Servicios Públicos, Desarrollo Social y de Obras Públicas; no hay oportunidad de empleos, lo que demuestra una ineficiencia por parte de las autoridades Municipales, encabezada por Yensunni Martínez, que, dicho sea de paso, anda más preocupada por su participación política en las presidenciales del 2024, que en gobernar a los othonenses.

Por cierto, ya no hay excusas para la Presidente Municipal de Othón P. Blanco, porque lleva un año de administración y todavía no resuelve el problema del daño ambiental que ocasiona el tiradero a cielo abierto en Calderitas, no se diga la falta de bacheo; el aumento en el comercio informal hasta el déficit de recursos económicos en el Ayuntamiento por la falta de gestoría por parte de Yensunni Martínez, así como la incapacidad de generar programas sociales para la atención de la población en situación de pobreza en la ciudad.

Pero todo ello es causa de la improvisación y la negligencia de los funcionarios invitados por Yensunni Martínez para (tratar de) gobernar con ella; así como de los regidores que impulsan la mediocridad y la falta de un programa inteligente en materia de turismo y de creación de empleos, que no explotan el potencial de la Bahía ante la enorme crisis económica que atraviesa la ciudad. Hasta ahí la dejo…

SASCAB

Aún con algunos bemoles administrativos, los diputados integrantes de la XVII Legislatura tratan de demostrar a la ciudadanía que llegaron a trabajar; al menos así lo hacen sentir en sus 15 sesiones ordinarias a un mes y días de haber asumido el cargo. Importante destacar que las principales iniciativas hasta ahora la han presentado los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Al tiempo…