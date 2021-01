La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la central obrera creada por Pedro Haces y vinculada al movimiento de la Cuarta Transformación, se ha aliado en Cancún con la senadora Marybel Villegas Canché, el regidor independiente Isaac Janix y el ex alcalde Carlos Canabal Ruiz, para emprender una cruzada en contra de la alcaldesa Mara Lezama Espinosa.



Marybel Villegas, quien con Morena suma ya cinco partidos políticos por los que ha pasado, quiere a toda costa ser la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, a pesar de que sin campaña de por medio las encuestas la colocan en situación de desventaja ante otros adversarios.

Para tratar de descarrilar a Mara Lezama, quien ya tiene los apoyos expresos de los partidos Verde, del Trabajo y Morena para buscar la reelección, la senadora Villegas utiliza como carne de cañón a los trabajadores abandonados a su suerte por la empresa Inteligencia México, a la que se busca cancelar la concesión debido a su incapacidad e ineficiencia en la prestación del servicio.

En más de una ocasión Inteligencia México provocó contingencia ambiental por propiciar el acumulamiento de basura en las calles, a pesar de que recibía puntualmente su pago.

Detrás de Inteligencia México se encuentra moviendo los hilos el polémico ex alcalde Carlos Canabal Ruiz, con quien Marybel Villegas tiene ligas desde hace varios años, pues ambos formaron parte del trienio más desastroso y oscuro en la historia de Cancún, el de 2002-2005 que encabezaron Juan Ignacio García Zalvidea y Canabal Ruiz.

Así, mediante esa truculenta asociación la mañana de este miércoles armaron una manifestación en la Plaza de la Reforma con ex trabajadores de Inteligencia México exigiendo al gobierno municipal los derechos laborales que deben exigirle a esa empresa y que se los negó sistemáticamente.

Los trabajadores estuvieron liderados por Armando Cobián Duarte, secretario general de la CATEM en Coahuila. ¿Qué hace tan lejos de su casa este personaje, quien tiene denuncias de malos manejos y maltrato a la clase trabajadora?

Con esta estrategia, Marybel Villegas, Isaac Janix y Cobián Duarte presionan no solo por la ambición personal de la senadora, sino también para que a través de terceras empresas se dé entrada nuevamente al grupo empresarial de Canabal Ruiz al negocio de la basura.

Con estos personajes, que en los últimos 20 años se han enriquecido a costa de los cancunenses, no hay ningún futuro. Son viejos conocidos a los que hay que mirar con desdén, con desprecio.

Correo: redaccionqr@palconoticias.com.mx

Twitter: @PalcoNoticias