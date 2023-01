El mapa político electoral del país para la próxima elección 2024, se torna sumamente interesante.

Referente a los posibles pre candidatos de las diferentes fuerzas políticas, aún no queda claro quienes podrían participar. Las “corcholatas”, llamadas por el ejecutivo del país, han comenzado un trabajo de visibilidad e interés abierto para poder contender, por su partido MORENA.

Por otro lado, la oposición sigue y parece ser que seguirá incierta esperando un desmembramiento interno de MORENA, para saber si puede rescatar alguna “corcholata” resentida, con todo y el riesgo interno de los partidistas de tradición.

Sin embargo, haciendo números y viendo como está pintado el mapa político del país, MORENA tiene una clara ventaja.

Quién se queda con la Ciudad de México.

Los que ganarían perdiendo sería MORENA, en el caso de no repetir en la Ciudad de México.

Las estrellas se acomodan, para llevar a cabo un cambio en la capital de nuestro país. Primeramente, la izquierda ya tiene más de treinta años administrando la ciudad de México, así que visto desde el punto de vista democrático no pareciera lo más correcto estar tantos años al frente de la capital. El cambio de mentalidad en su gobernabilidad, es una exigencia natural de la democracia.

Qué ha pasado durante todos estos años, donde la izquierda ha administrado la CDMX. Basta con mencionar lo que recientemente acontece en el medio de transporte colectivo METRO. Sin necesidad de ser especialista, los millones de usuarios coinciden en un abandono de años y una gran necesidad en mantenimiento. A esto, le podemos sumar, otras necesidades vitales para la ciudad, como alumbrado, bacheo, limpia, entre otros.

En la reciente elección de alcaldías, se vio muy clara una división de preferencias a cambiar el estilo de administrar la ciudad, donde MORENA, prácticamente se queda sin la mitad de la capital.

Donde ganaría MORENA perdiendo. Entregaría una ciudad con muchos problemas y no tan fácil de solucionar. La oposición sentiría un avance en reconquistar un territorio electoralmente importante, ganándose la “rifa del tigre”, sin embargo, está oposición se pondría en el tiro al blanco, obligada a corregir, todo aquello que critico.

Siguiendo el análisis de la política como un ajedrez y, como todo es por votos, MORENA tendrá que compensarlos.

Dónde encontraría recuperar la base electoral perdida en la Ciudad de México, pues nada menos que en el Estado de México; ya que, siendo el estado con mayor población del país, no será nada despreciable el intercambio.

Así que el resultado del Edo. México, podría ser clave para la siguiente estrategia electoral, que al parecer tiene lo suficiente para repetir la presidencia el partido color guinda.

