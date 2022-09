Millonarios negocios se fraguan en la concesión de servicios públicos a particulares y los que sufren son los ciudadanos donde sus Ayuntamientos han decidido quitarse la responsabilidad constitucional plasmada en la fracción III del Artículo 115.

Por si no lo saben, dicha fracción señala que “los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Mercados y centrales de abasto; Panteones; Rastro; Calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; y los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin embargo, en Benito Juárez han venido concesionando dichos servicios, primero en el gobierno de Mario Villanueva Madrid fue concesionada el Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales (igual en Isla Mujeres); posteriormente concesionaron el servicio de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; en la administración de Remberto Estrada Barba, fue concesionado el alumbrado público; o sea, de sus ocho responsabilidades de servicio, tres ya están en manos de particulares, con la complacencia de las respectivas legislaturas. Y no hablemos del negocio de la renta de patrullas para Seguridad Pública, donde realmente los resultados son nulos en la prevención del delito.

Solidaridad tiene concesionada la basura, el agua potable y alcantarillado; además de una imposición de parquímetros que terminó por perjudicar a los solidarenses.

Cozumel y Othón P. Blanco decidieron concesionar la responsabilidad de la basura y tiene problemas con la entrega de permisos para las empresas que operan el transporte público.

Y ahora resulta que los lazarozaredenses pagarán la concesión de la basura que propone el presidente municipal Emir Bellos Tun; pero aún no ha pasado por la Legislatura, bueno, al menos no lo han dado a conocer. Ahí se las dejo…

SASCAB

La chamba en el Gobierno de la “4T” del aún gobernador Carlos Joaquín González, como Embajador en Canadá, ya había sido negociada desde meses atrás; éste dijo estar contento porque Canadá es un país muy importante para México, por su intercambio comercial y turístico, con amplia inversión en el país e integrante del Tratado de Libre Comercio. Por ello, trabajará en esos temas, y tratará de encontrar las mejores condiciones en cuanto a las relaciones bilaterales. Al tiempo…