El próximo 9 de septiembre, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rendirá su último Informe de Gobierno, el cual tendrá un costo de 20 millones de pesos, según información de su administración.

Pero existe mucha especulación sobre el futuro político de Carlos Joaquín, al grado que los rumores fuertes son que será el próximo Secretario de Turismo (Sectur) en sustitución de Miguel Torruco Marqués y hasta que será enviado de embajador a Canadá o a Cuba, pero estas especulaciones están alejadas de la realidad.

Carlos Joaquín, a partir de octubre será el próximo Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en sustitución de Javier May Rodríguez, quien se va a Tabasco para buscar la candidatura a la gubernatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el 2024.

Lógicamente, el aún Gobernador de Quintana Roo tiene todo el conocimiento y la experiencia en materia turística y no tendría problemas de negociación en Solidaridad para continuar con las obras del Tren Maya, que por ahora están detenidas de acuerdo a la orden de un juez federal. Su capacidad de diálogo con las y los presidentes municipales por donde pasarán las vías del Tren, no está en duda.

Así que, si bien es cierto que Carlos Joaquín irá al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, lo hará en un lugar que conoce muy bien, el turismo, pero como Director General de Fonatur.

SASCAB

No se asombre usted si en la composición del Gabinete de la gobernadora electa, Mara Lezama Espinosa, sea tomado en cuenta el Secretario de Seguridad Pública de Tulum, Óscar Aparicio Avendaño, pues el trabajo de capacitación, operación e inteligencia que aplica en el noveno Municipio han dado resultados. Ahí se las dejo…