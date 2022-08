Contra cualquier pronóstico, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo ya tiene su Consejo Político y su primera Dirigencia Estatal electa por Consejo Político; aunque a muchos no les pareció ni la forma, ni el fondo, ni el estilo, ya “salió humo blanco”.

El orquestador de la elección fue Rafael Estrada Cano, quien desde la fundación de Morena ha estado presente en Quintana Roo para organizar todas y cada una de las elecciones; hombre de confianza del grupo obradorista.

Pero la elección no dejó satisfechos a algunas y algunos personajes destacados de Morena, porque dicen que fue imposición de las y los presidentes municipales, que los principales puestos están en manos de las parejas sentimentales de estos alcaldes.

Y no es para menos, pues Johana Michelle Acosta Conrado, es pareja sentimental de la presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández Solís; el Secretario General Eduardo Basurto Basurto, es esposo de Juanita Alonso Marrufo; y David Hernández Solís, designado como Secretario de Organización, es marido de la alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez.

Los otros integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena son: Jissel Castro Marcial (suplente de la diputada local electa Mildred Ávila Vera) en Finanzas; María Luisa Abán Abán, secretaria de Comunicación; Bernardo García Alejandre, secretario de Formación Política; y Cristina Batún Chulim (hermana del diputado federal Alberto Batún), secretaria de la Mujer.

Quien comanda a los 40 consejeros estatales es Jorge Sanen Cervantes, quien ahora se desempeña como regidor en el Cabildo de Benito Juárez (Cancún). Ahí se las dejo…

SASCAB

No hay más “corcholatas” en Morena para la candidatura a la Presidencia de México en 2024, son tres los que están en la recta final: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; y el Secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández.

Las señales son claras, el próximo jueves 25 y viernes 26 de agosto estos personajes estarán presentes en la Tercera Reunión Plenaria de las y los diputados federales integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en el recinto legislativo de San Lázaro.

Aquí en Quintana Roo, los tres grupos ya tienen representantes estatales y coordinadores municipales para la promoción de la imagen de cada uno de estos políticos morenistas que aspiran a sustituir a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de México. Al tiempo…