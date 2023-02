Concluyeron los Carnavales de adoración al Rey Momo, espectáculos impregnados de alegría, frenesí, cuerpos sudorosos que incitaban a la lujuria, hermosas muñecas que bailaban con desenfreno y sugerían el pecado..

Fueron muchos días de tormento para los adoradores de la carne, los ojos quedaban en operación “ventilador”, mirando para todos lados sin descanso de la pupila..

Mientras esto se daba en varios municipios del estado, en Estados Unidos se consumaba el juicio a Genaro García Luna, era otro tipo de Carnaval pero con rasgos comunes, sin acusadores con pruebas, sin argumentos de peso, sin la veracidad de las declaraciones, todo fue un montaje Hollywoodesko, en donde los días de las acusaciones eran sucesivos solo con el cambio de personaje..

Los Estados Unidos se han tomado su papel de ser la conciencia del mundo, de tener potestad sobre los países y pisotean dignidades, prestigios sin importarles si tienen o no razón. Me viene a la memoria cuando entraron a Panamá en busca de Manuel Antonio Noriega, igual hicieron con el ex Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusados de traficar y permitir el libre tránsito de toneladas de cocaína, a quienes detienen y los traen de sus países para ser juzgados por las cortes norteamericanas..

Arman todo un show mediático como sucedió últimamente con Joaquín Chapo Guzmán quien sin saber inglés fue exhibido como un monstruo, un ser sin capacidad de raciocinio y que solamente generaba maldad para los jóvenes americanos..

Recordemos que nuestro país es solamente tráfico de la droga, los grandes mercados de consumidores son ellos, el fin de cualquier cartel es llegar a los Estados Unidos ya que es el principal mercado de la droga..

Los Americanos se han puesto el overol de limpieza general, de generación de rechazo, de castigar todo lo malo que suceda hasta fuera de sus fronteras y con ese “supuesto” hacen y deshacen en muchos países que están subyugados por el tamaño de la deuda económica que tienen con ellos..

Las 4 semanas que duró el juicio, era un verdadero show mediático, en donde García Luna fue sentado en el banquillo de los acusados con su uniforme naranja, por el otro lado sus acusadores son presos en activo en ese país. La mayoría fueron detenidos en la etapa cuando García Luna era el Secretario de Seguridad Pública , por lo que de entrada ya venían predispuestos a crear historias poco creíbles para nosotros, pero no así para el jurado de la Corte.

Los habían seleccionado e hicieron que se acogieran al “Programa de Testigos Protegidos”, en donde les prometen reducir sus condenas y otras facilidades. Su labor seria darle lectura a unos guiones previamente elaborados, en donde exhibirián el valor de la persona humana..

Sitios de reuniones, entrega de cantidades de dinero en restaurantes, hoteles, portafolios repletos de dinero que repartían varias veces al mes, para permitirles que operarán en el trasiego de droga y por las facilidades brindadas. Postales dignas de Sherlock Holmes, una imaginación semejante a la de Julio Verne y con esa coreografía se fueron dando los distintos encuentros entre estos personajes..

Al final García Luna es declarado culpable y solo es cuestión de días para saber con exactitud el tamaño de su condena. El Gobierno Federal ha estado muy interesado en este asunto, la agenda diaria era sobre este tema, es más hasta Mario Delgado ha solicitado la desaparición del Partido Acción Nacional ya que ese Partido estaba en el poder, cuando sucedieron los hechos, imagínese el selecto nivel de raciocinio

Aprovechando cualquier resquicio para pugnar porque Morena sea el único Partido Político, se les olvida cuando se difundieron los videos de Rene Bejarano, el “señor de las ligas”, recibiendo portafolios de dinero y que sucedió? Nada a grado tal que Bejarano y su consorte son 2 de los Morenos mas distinguidos, pulcros y asépticos…

Los mexicanos estamos curados de espanto, están culpando a Felipe Calderón de saber y tener conocimiento de todos los pasos de García Luna, eso es indudable, en este País no se mueve una hoja sin el consentimiento del Presidente. Cuanto piensa ganar López Obrador con este show? Se supone es el Partido de moda y el es él Presidente mejor evaluado, entonces que gana? Lo cierto es que también es un gran distractor para que se sigan haciendo cosas que desde el Palacio Nacional huelen a fetidez, a podrido. Ayer aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral y tienen manga ancha para poner el INE a su disposición. Una regresión insultante, un organismo ciudadanizado que se desmorona ante la obstinación palaciega..

Por eso no hay que casarse prematuramente, todos estos casos de corrupción, denigran y exhiben a ambas partes a los acusadores y al acusado. La gente cada día se desencanta más de la política , de la suciedad de la política, de la política al servicio de unos cuantos, la política como medio para agradar y no para resolver..

Mejor seguiré caminando y cantando “ no te engaño al pedirte perdón, por el daño que pude causarte, no des vuelta buscando un culpable, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo”..