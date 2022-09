Aunque el Movimiento Auténtico Social (MAS), ahora llamado Movimiento de Ayuda Social (MÁS), no quiera reconocerlo, le debe su registro a su candidato a gobernador en las elecciones pasadas, Josué Nivardo Mena Villanueva, quien obtuvo casi el 8% de la votación total y gracias a ello logró pasar la primera plurinominal en manos de Diana Laura Nava Verdejo que solicitó licencia al cargo por un periodo de seis meses.

En la lista de prelación, seguiría su esposo, José Monroy Mañón, pero como debe ser del mismo género, le tocaría a Alfonsa Leticia Padilla Medina, que está en la tercera posición; pero ambos tienen un problema, no cuentan con la residencia mínima de seis años en Quintana Roo para ocupar el cargo de diputado.

Y no tienen la residencia mínima, puesto que el año pasado ambos fueron candidatos a diputados en el Estado de Morelos, según consta en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepc), por el Partido “Bienestar Ciudadano”; así que no pueden ser legibles para ocupar la curul del MAS.



En tal sentido, la que debería ocupar la diputación del MAS es la ciudadana Lucía Caamal, quien, además de tener un doctorado en Finanzas, también es una quintanarroense de nacimiento, ha vivido toda su vida en Cancún; es empresaria exitosa en el tema de bienes raíces.

Como hemos dicho en múltiples ocasiones, necesitamos gente preparada y con un conocimiento de la localidad más allá de tener buenas intenciones, y ya que se presenta la oportunidad para que una ciudadana llegue a la XVII Legislatura, pues no hay que dejarla pasar. Ahí se las dejo…

SASCAB

El próximo viernes 09 de septiembre escucharemos el mensaje del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, con motivo de su Sexto y último Informe. Seguramente la Pandemia por Covid-19 será un buen pretexto “como anillo al dedo” para justificar la falta de resultados.

Lo cierto es que presumen que bajaron un poquito la deuda pública, pero no dicen la millonada de pesos que le quedan a deber a los proveedores, donde los locales son los más afectados, o al menos así lo han denunciado las cámaras empresariales.