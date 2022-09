Hemos presenciado el 4to Informe de Gobierno de López Obrador, usando como fondo uno de los varios murales de Diego Rivera con que cuenta el Palacio Nacional. Este representa a los Héroes de la Independencia. Un atril, una mesita y no se requería nada más para informar, para dirigirse a la nación, puntualizando las condiciones que se dieron durante el año que se informa…

La austeridad que pregona, se predica y se practica, nada de escenografía churrigarresca, nada que entretenga, que desvíe el objetivo principal de informar. Todo con una sencillez que hasta empalagaba y daba una lección para todos los actores políticos que tienen que informar de sus labores en sus distritos y Presidencias Municipales..

La inmensa mayoría ha cambiado este detalle, ahora usan escenarios con inmensas lonas como fondo, un servicio ejecutivo de sillas con forros, equipos de sonido con dj, ellas ataviadas con una imagen tratada horas y horas con su estilista y su modista de cabecera, ayudantía, edecanes y toda una parafernalia digna de Hollywood.. Total ellas no pagan lo paga el pueblo..

Pretenden vendernos esa postal preparada con esa finalidad, cuando lo que la gente quiere y exige que se transparenten las cosas, que se digan las verdades y no tratar de compartir un mundo feliz en donde los únicos felices y beneficiados son su séquito de banderilleros, su cofradía de oledores y el pueblo ya mera entra al estado de masticar piedras..

Aparentaran ser más artistas que servidoras públicas, en próximos días veremos estos carnavales municipales, cuando les toque informar..

En estos 44 meses de ejercicio, López Obrador ha dado 15 Informes, ha utilizado al máximo ese canal de comunicación, no le teme a las cámaras, a los flashes, menos a los comentarios positivos o negativos que surjan. Muy pronto inundarán los medios solo que eso no detendrá el camino trazado por el Ejecutivo, cada quien tendrá su propio y personal criterio de como siente las cosas, la carestía, la inflación, el desabastecimiento de medicamentos que existen y no podemos negarlo..

No somos iguales como en los tiempos de los neoliberales, ese fue el lema del bombardeo informativo previo al 4to. Informe. Usted tendrá la mejor opinión de cómo va el país..

Cierto que como todo gobierno en ejercicio hay Claroscuros, no todo ha sido atendido, no todo lo prometido ha sido resuelto, no todo lo que se cacaraquea es verdad, pero hay que reconocer que se ha avanzado en varios rubros, principalmente en seguridad social, los apoyos a la tercera edad, discapacitados, madres solteras, estudiantes, creación de Universidades, se continua con los trabajos del Corredor Interoceánico, de la Refinería Dos Bocas, del Tren Maya, que beneficiarán y le cambiaran el rostro al Sur-Sureste..

La Ixtup

Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, parafraseando al poeta del pueblo Juan Gabriel, me remonto a la desesperación por figurar, por llamar la atención de Cristina Torres, ningún otro diputado, ni su líder, nadie demostró tanto interés por hacerse presente, porque su nombre figure en las marquesinas Informativas. Dio su tercer informe a su cofradía, a sus banderilleros, a su selecto “Club de Oledoras”..

Cristina Torres ahora enarbola la bandera Morenista, cuando ni es fundadora, ni es izquierdista, ya que hace pocos meses años jugaba con la fuerza de la derecha, pero como no le cumplieron su capricho de volver a jugar por Solidaridad, hizo su genio y Marybel cumplió su labor de acercarla a Morena.

Ahora esta más movida que si bailara Rap, se deja ver en todos lados, abraza a cualquiera y siente que camina entre nubes ya que todo parece indicar que será la nueva Secretaria de Gobierno. Esa posición en los últimos gobiernos priistas pertenecía a un Chetumaleño para un equilibrio de fuerzas, ahora está Arturo Contreras quien cubre con antingencia esa responsabilidad. Ojalá Mara siga con esa tradición y no inunde el estado con gente del Norte.

En el Centro y en el Sur hay gente preparada. No necesita amigas, menos incondicionales, requiere gente que tenga la perspectiva de lo que requiere el Estado, alguien que pueda atreverse a decirle cuando las cosas no marchen bien, de aplaudidoras ya tuvimos bastantes..

Mejor seguiré caminando y cantando “todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas si conmigo tu no estás, ni el canto de este mar, ni la risa de aquel niño, ni las rosas del rosal. Es que te estoy esperando con ansias de verte, de verte llegar”..