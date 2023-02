Mientras otros presidentes municipales andan literalmente en la fiesta, Atenea Gómez Ricalde (Isla Mujeres), Blanca Merari Tziu Muñoz (Puerto Morelos), Lili Campos (Solidaridad) y Marciano Dzul Caamal (Tulum), están ocupados y preocupados por mejorar su respectivo municipio.

Estas autoridades municipales están concentradas en procurar cumplir con su labor constitucional, pues el artículo 115 señala que deben de proveer servicios al ciudadano de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; entre otras.

Contrario a lo que demuestran los alcaldes Emir Bellos Tun (Lázaro Cárdenas), que no puede con los problemas de los ejidatarios, con la recolecta de la basura, con la asignación del presupuesto, por decir algunos problemas; Ana Patricia Peralta de la Peña (Benito Juárez), que hasta ahora no encuentra el rumbo, pareciera que solo es la figura pública del Ayuntamiento mientras otros son los que mandan; Juanita Alonso Marrufo (Cozumel), deja mucho que desear en cuanto al desempeño como buena Administradora, donde su Tesorera está demandada por presuntos actos de corrupción.

Los que sí andan perdidos son las y los presidentes municipales Mary Hernández (Felipe Carrillo Puerto), Erik Borges Yam (José María Morelos), José Contreras Méndez (Bacalar); y la que se lleva las palmas de negligencia e irresponsabilidad constitucional es Yensunni Martínez Hernández (Othón P. Blanco). Ahí se las dejo…

SASCAB

Quintana Roo brilla a nivel nacional, pues la Gobernadora Mara Lezama Espinosa, fue electa como coordinadora de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y estará acompañada de la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Sus funciones serán institucionalizar la perspectiva de género en las entidades federativas; promover la igualdad, la no discriminación y el acceso de las mujeres a recursos económicos, al empleo y al trabajo remunerado; impulsar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y de conductas que vulneren los derechos de las mujeres; coordinación con el gobierno federal para que las estrategias y acciones que éste impulse, se puedan instrumentar en el corto plazo a nivel estatal para acelerar la inclusión de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores en las políticas públicas estatales. Al tiempo…