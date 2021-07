Los planes eran sencillos, tenía una cita en Chetumal y como no sabía a qué hora terminaría, decidí buscar un lugar cómodo y seguro para pasar la noche y al día siguiente regresar a Cancún.

Desde mi celular entré a una plataforma en línea y puse los parámetros de búsqueda de siempre: hospedaje completo, en un lugar con accesos independientes y espacios seguros para guardar mi coche, todo era rutinario hasta que unas cuantas palabras captaron absolutamente toda mi atención “Habitación Privada en Mostrenco”.

En ese momento la planeación casi aburrida y rutinaria de lo que iba a ser un viaje sencillo a Chetumal se convirtió en una aventura.

Entre la sorpresa y la incredulidad empecé a buscar por todas partes y con cada página que revisaba en internet era claro que la Hacienda El Mostrenco, la casa del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, estaba en renta mediante plataformas digitales para hospedaje.

“Hacienda Mostrenco recibe huéspedes de Booking.com desde el 27 de enero de 2021”.

“Disfruta de tu estancia en Mostrenco bnb y conoce la historia de quienes la habitaron. Después de 4 generaciones continuas, por primera vez abrimos nuestras puertas al público. Ideal para descansar y relajarse, sin el ruido de la ciudad, amplios jardines, canchas de tenis y de squash, sala de negocios, no importa el propósito de tu viaje, haremos que tu estancia sea lo más placentera posible”.

Los periodistas sabemos lo que se siente cuando tienes una buena nota, cuando puedes entrar a un lugar donde pocos han llegado, un lugar plagado de historias y leyendas, de verdades y mentiras.

La llegada

Hice la reservación y pagué en línea, me dieron las dos de la mañana arreglando cámaras, limpiando tarjetas de memoria, revisando los equipos, cargando pilas y salí a la carretera lo más temprano que pude, iba con tiempo suficiente pero el viaje que se hizo eterno entre el tráfico por los dos socavones y los trabajos iniciales para las obras del Tren Maya.

De Cancún a Tulum me distraje un poco pensando en todos los árboles que están quitando dónde pasará el Tren Maya, en todas las cuadrillas que trabajan con los estudios de mecánica de suelos y en todo lo que tendremos que soportar por lo menos dos años más.

Pero no dejaba de pensar en El Mostrenco. Lo último que recordaba eran los planes de una empresa canadiense de construir un hospital de alta especialidad y un complejo habitacional para gente en edad de retiro, eso fue en mayo de 2019 y después no se supo más.

Llegué a Chetumal y avancé por toda la avenida Insurgentes hasta la Calzada Centenario, aunque ya sabía su ubicación, los anfitriones me dieron todas las indicaciones para llegar, al final de la enorme barda de piedra estaba la puerta de acceso y el filtro de seguridad para registrarme.

Las únicas fotos que se habían tomado de la propiedad hasta ese momento llegaban justo a ese punto, después de ahí todo era un misterio.

Llegue hasta la entrada principal de la casa donde ya me esperaba la encargada del lugar para darme la bienvenida, me entregó un juego de llaves y mientras me explicaba las reglas del lugar se ofreció a darme un breve y rápido recorrido por las instalaciones.

Me dijo que había dos habitaciones listas para alojarme, pero me permitió elegir la que me gustara más, antes de verlas ya sabía cuál quería, la habitación principal.

Sólo fue poner un pie dentro de la casa y me invadió un penetrante olor a madera, el ambiente tenía ese toque característico de las casas que han estado cerradas durante mucho tiempo, el calor era sofocante y sentía las gotas de sudor bajar lentamente por mi espalda, creo que en parte eran los nervios, porque el aire acondicionado mitigaba los efectos del clima.

Caminamos por un pasillo lleno de ventanales y subimos al segundo piso, llegamos hasta una enorme y pesada puerta de madera de casi 10 centímetros de grosor que daba acceso a la recámara.

Dejé todas mis cosas y empezamos el recorrido, aunque quería tomar fotos opté por la prudencia, mientras me enseñaban rápidamente el comedor, la cocina, las salas de juegos y la alberca aproveché que me preguntaron sobre los motivos de mi viaje y fue ahí cuando dije que en mis ratos libres soy periodista.

No hubo asombro ni molestia y eso me dio pie para preguntar si me darían permiso de tomar fotografías y videos para escribir de la propiedad. La encargada me respondió que preguntaría y que luego me respondería.

Ya estaba ahí, estaba instalada, iba preparada, lo peor que me podía pasar era que me dijeran que no.

La respuesta llegó pronto, con una llamada telefónica muy extensa, pero aun así fue insuficiente. El propio Mario Villanueva Madrid me contó la historia de El Mostrenco y me dio el permiso que necesitaba para hablar de la propiedad de 35 hectáreas y los planes que tiene para su desarrollo.

Ya con el permiso regresé a la recámara principal y recogí parte de mi equipo, aunque es evidente el deterioro por los 14 años que estuvo asegurada la propiedad por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cada rincón de ese lugar es una prueba del poder económico y político que en su momento llegó a tener el hombre que “inventó” la Riviera Maya y la Costa Maya.

Mario Villanueva Madrid es ingeniero agrónomo y fue gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999, el próximo 2 de julio cumplirá 73 años, durante su mandato se construyó gran parte de lo que es hoy El Mostrenco pero su historia se remonta muchos años atrás.

Su abuelo y otros familiares tenían terrenos dentro del Ejido Chetumal, con el paso de los años los fusionaron y al pasar a manos de Villanueva Madrid decidió bautizarlo como El Mostrenco porque era algo que lo definía, que era como él, “un animal sin dueño”.

Mientras observaba cada detalle dentro de la casa principal y tomaba fotos de cada rincón, recordaba fragmentos de esa larga charla telefónica que no pudo ser de otra manera por el arresto domiciliario que enfrenta en medio de esta larga batalla legal que lleva más de 22 años.

La opulencia de los pisos de mármol, los cuadros que decoran las paredes y las esculturas, contrastan fuertemente con la imagen de un niño que no pudo recibir atención médica por falta de recursos cuando parte de su rostro quedó paralizado a la edad de 7 años, una marca que lo acompañaría toda su vida.

No es el capricho de un gobernador

Desde que El Mostrenco dejó de ser ejidal y fue escriturado, Villanueva Madrid tenía un propósito en mente, quería hacer negocios, quería tener más de lo que tuvo en sus primeros años de vida y estaba en el lugar adecuado.

En los años en que Cancún hizo su gran debut y la palabra turismo era algo casi desconocido en el sur del Estado, el ingeniero agrónomo Villanueva Madrid escalaba posiciones en el gobierno estatal.

Con poco más de veinte años se dejó seducir por la propuesta de un amigo para poner un negocio de venta de madera y en menos de lo que imaginaba ya tenía su primer millón en el banco, de ahí en adelante todo fue cuesta arriba.

Los primeros cimientos de la casa principal de El Mostrenco se pusieron poco a poco, estaba muy lejos de la zona centro de Chetumal y no había casi nada alrededor.

La experiencia, el conocimiento y el dinero que iba ganando se reinvertía para hacer producir la tierra, en El Mostrenco ya había árboles frutales, ganado, se producía leche, había terrenos de cultivo, era un lugar productivo.

Con el producto de los negocios, ya sentado en la silla del gobernador vino la remodelación de la casa y el cambio radical de ese lugar que tiene de todo, canchas de tenis, gimnasio, la caballeriza donde tenían caballos para charrería, un cortijo, una pequeña capilla; todo esto construido desde muchos años atrás.

Tenía poco tiempo como gobernador pero Mario Villanueva asegura que pensaba en su retiro, en lo que haría al entregar su cargo, fueron años en los que tocó muchas puertas buscando inversionistas que quisieran arriesgarse en lo que ahora es la Riviera Maya y fue también ahí donde tuvo sus primeros acercamientos con la industria hotelera.

Con esa forma tranquila de hablar, sin prisas, en esa charla telefónica “el ingeniero” me contó que de tanto tratar de convencer a los inversionistas para que vinieran a poner su dinero en Quintana Roo, de tanto escuchar de proyectos para construir hoteles, de tanto y tanto, pensó que tal vez ya podría lograr el sueño de toda su vida, poner su propio hotel, para el que durante años hizo las inversiones en la infraestructura deportiva y la casa; uno pequeño y exclusivo, pero con todo lo necesario para que algún día fuera el mejor hotel de la capital de Quintana Roo.

La habitación blindada

Cuando inició la remodelación de El Mostrenco apenas se escribían las primeras páginas de la historia del primer gobernador de Quintana Roo en ser acusado de tener nexos con el narcotráfico y de permitir el paso de grandes cargamentos de droga provenientes de Centroamérica que tenían como destino final Estados Unidos.

El arquitecto que diseñó esa remodelación y el grupo cercano al entonces gobernador difícilmente podían saber lo que iba a pasar con Mario Villanueva Madrid. Cuando propusieron considerar la construcción de una habitación completamente blindada recibieron el visto bueno y fue así como se instalaron ventanales blindados y la gruesa y pesada puerta de madera de 10 centímetros de grosor y con cerrojos de alta seguridad.

Esa noche, cuando terminó la plática, después de dar la una larga caminata por los jardines y de refrescarme un poco en la alberca, volví al cuarto blindado, abrí la puerta con mucha curiosidad y me puse a tocar por todos lados para comprobar que no estaba hueca, fui directo al balcón para ver las nuevas ventanas, que ahora son de aluminio y de un cristal sencillo.

Ya me había dicho que las ventanas blindadas las retiraron hace unos cuantos meses, cuando decidieron ponerla en renta.

Acostada en una enorme cama y viendo las lámparas de mármol que cuelgan del techo, recordé las historias que he escuchado de cuando Mario Villanueva ponía en movimiento a sus ayudantes con solo una mirada.

Es un hombre de complexión delgada y de baja estatura, de andar ligero, pero con paso firme y decidido, siempre ha sido deportista, necio y aferrado, un hombre que como él mismo reconoce, cuando no tiene nada que hacer se lo inventa.

Yo era una novata en esto del periodismo, estaba recién desempacada de Mérida y empezaba en la fuente de sociales y espectáculos en el Diario de Yucatán. Recuerdo muy bien ese 24 de mayo de 2001 cuando llegaron corriendo a la redacción los compañeros gritando que habían atrapado a Mario Villanueva en una calle del poblado de Bonfíl.

Casi todo su mandato estuve fuera de Quintana Roo porque en Cancún no había donde estudiar periodismo o ciencias de la comunicación, desde el día que lo detuvieron empecé a escuchar toda clase de historias, unas terribles y otras increíbles.

Lo duro que podía ser con sus enemigos políticos y lo generoso que era con los más necesitados, el mito y la leyenda, mezclados con fragmentos de realidad.

Dos décadas sin visitar El Mostrenco

En junio de 2020 cuando se autorizó el arraigo domiciliario, muchos pensaron que Mario Villanueva sería trasladado a su casa de toda la vida, pero en lugar de eso fue llevado a una residencia en el exclusivo fraccionamiento Andara, ubicado a pocos metros de El Mostrenco.

Mario Villanueva tiene ya 22 años sin pisar su casa y aunque acepta que significa mucho para él, asegura que no hay lazos afectivos que lo aten a la propiedad, si no se ha vendido es porque no lo han comprado, los inversionistas canadienses que quieren construir el hospital y un complejo residencial para el retiro no han dado el no definitivo, pero tampoco han avanzado con las negociaciones y ahora la pandemia dejó todo en pausa.

Los canadienses sólo iban a comprar una parte del terreno, para el resto de las 35 hectáreas todavía hay muchos planes.

Pero el tiempo no perdona, los gastos se acumulan, la propiedad se deteriora y pierde su brillo, mientras llega un comprador adecuado la familia Villanueva Madrid cerró filas y optó por buscar otras fuentes de ingreso.

Su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio llegó a operar “EVO Disco”, pero el negocio no prosperó y cerró al poco tiempo. Ahora optaron por retomar los planes iniciales vinculados con la industria de la hospitalidad.

Una vez tomadas las decisiones y trazado el camino, empezó el acondicionamiento y los trámites para inscribir El Mostrenco en varias plataformas digitales como Airbnb y Booking, pero no fueron las únicas, hay varios lugares donde se puede reservar desde una habitación, la casa completa o incluso la propiedad que se construyó pegada a la casa principal.

Es una casa completamente independiente, con todos los servicios disponibles.

La familia Villanueva Tenorio tiene en operación una ruta ciclista de cuatro kilómetros y medio, por una cuota de recuperación de 40 pesos, que sirve para dar mantenimiento al camino, los amantes de la naturaleza pueden ingresar a la propiedad de 6:30 a 10 de la mañana y de 4 a 7 de la noche, de lunes a domingo.

No es un secreto que además de estudiar derecho y titularse como abogado, Mario Villanueva destinó muchas horas de encierro en las cárceles de México y Estados Unidos a la práctica de yoga y meditación. Eso le permitió mantener la cordura y enfocarse en su defensa.

De ahí su interés en convertir El Mostrenco en un centro de hospedaje tipo Hotel Boutique, con un enfoque holístico, que tenga espacios para el ecoturismo, la contemplación de la naturaleza y el descanso.

Lo cierto es que después de dos noches de dormir en esa casa, de toparme con muchas puertas cerradas donde era su despacho personal porque aún no lo han acondicionado o porque ahí resguardan montañas de documentos, quiero regresar de nuevo.

De esa larga plática telefónica aún tengo muchas cosas que escribir, pero eso es algo que ya haré en otro momento.