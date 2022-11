En las clases de Ciencias Política te enseñan varias estrategias que posibilitan el libre ejercicio del poder, desde la manera de actuar, la previsión de riesgos, conocer las áreas o zonas conflictivas, escudriñar a la cuadrilla de servidores que lo acompañan, tomar las decisiones adecuadas y lo más importante no distraerse menos despegarse de la gente, no elevarse del suelo tratando de imitar a “Mary Popis”, como ya está sucediendo a nivel federal y con este nuevo gabinetazo estatal..

Existe la “capacidad de primer golpe”, el cual por ser sorpresivo impacta y deja secuelas, que propician dar marcha atrás en algo por la contundencia. La defensa al repeler el ataque puede hacerlo en mayor dimensión, a eso se le llama “capacidad de segundo golpe”

Podría parecer un raund de pugilato, en donde los actores estén preparando sus mejores armas para apantallar y en ocasiones noquear al adversario. El mejor reflejo se dio hace algunos días con la marcha en defensa del INE y rechazo a la Reforma Electoral.

Fue una marcha apoteósica, nutrida, enorme, en donde la muchedumbre encontró un escape a sus sentimientos, manifestó su descontento por algunas acciones del gobierno federal, enseñó que repudia el totalitarismo, el autoritarismo y todas las maneras de veneración del Caudillo..

Por supuesto que esto no se quedaría así, conociendo el carácter del Tlatoani, experto en marchas y plantones; sus corifeos de inmediato le vendieron la idea de la revancha, nadie en estos 4 años de gobierno lo había exhibido de esa manera, sabía que había descontento pero no en esas dimensiones y magnitudes. Se pusieron a pensar -cosa muy rara-, y concluyeron que ya venia la fecha de su informe y era un buen pretexto para devolver la bofetada..

Solo que el día 1 de diciembre cae en jueves, día laboral y previeron que no tendrían la audiencia estimada. Entonces hicieron un corrimiento de días, con total impunidad cambiaron la fecha del informe para que sea un domingo y la fiesta no tuviera impedimento..

A AMLO lo acompañaran los Diputados, Senadores, miembros del Gabinete, Funcionarios de todos los niveles, el pleno del aparato burocrático, los Gobernadores de los 20 estados que gobierna Morena, quienes tampoco irán solos, mandaran contingentes de gente. La intención es demostrar músculo, poder ya que fueron ridiculizados y eso en este gobierno no se tolera, no se permite, por ello la marcha será para respaldar la excelsa labor del Presidente de México . Bien por la idea, solo que sería mucho mejor que clarifiquen sus gastos de traslado, estancia de ellas y de sus contingentes, que no se use el dinero del pueblo para acudir a ese tipo de eventos..

Esa fue una de las banderas que se enarbolaron en campaña y da la impresión que empiezan a olvidar la. Por supuesto que la marcha deberá ser mayor, es un reto interesante, mínimo un millón de personas, ya que la de sus adversarios politicos superó los 650 mil y la del grupo Firme 350 mil en el zócalo.

Sino se alcanzan esas cifras será un ridículo mayúsculo, le apuestan a que si lo harán. Al final quien gana? y que se gana? Quien sale con su gusto? A quien benefician? No sería mejor permitir la discordancia? eso beneficia a todos, esas voces divergentes al final tienen coincidencias y permiten ver los errores, omisiones, la opacidad de algunos sectores del gobierno para enmendarlos. Esa es la democracia, el permitir y tolerar la libre expresión de las ideas, que transiten con total libertad, impedirlo o denostarlo es un gran error y muestra lo siniestro del gobierno…Lo cierto es que esta demostración hizo que el juego Sucesorio Presidencial cambie un poco su tonalidad, le mojó la pólvora a sus “queridas corcholatas”..

Pronto sabremos el resultado de la marcha y usted sacara sus personales conclusiones, mientras tanto todo el aparato de Gobierno, de Morena y sus Partidos Satélites están en franco movimiento para acarrear gente a la Ciudad de México. Valdrá la pena? O ya les esta aflorando su corazón Priista y por retoman estas actitudes que tanto criticaron. Sería mujer practicar “en boca cerrada no entran moscas”, no lo cree usted?

La Ixtup

Hoy circula noticia del fallecimiento de Pablo Milanés, una de las verdaderas voces cubanas que nunca detuvieron su peregrinar, nos complació con exquisitas canciones, nos alegro muchos momentos de la vida, pero lo más importante, eran canciones de amor, de fraternidad en ocasiones de reclamo por el injusto embargo de los USA contra la Isla..

Hoy se calla una de las voces con mayor agudeza, hoy sus letras se van con el al cielo y evocaremos con nostalgia su recuerdo. Hoy Yolanda se anidara en el breve espacio… Descanse en Paz un Grande de la Trova Latinoamericana…Todavía quedan restos de humedad, tus olores llenan ya mi soledad..

Mejor seguiré caminando y cantando “ de que callada manera, se me adentra usted sonriendo, como si fuera la Primavera Yo muriendo y de que modo sutil me derramó en la camisa, todas las flores de abril. Y quien le dijo que yo era? Risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la Primavera, no soy tanto….